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Филипп Лам: нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове

Капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал впечатления от завершения последнего сезона в профессиональной карьере.

"Не только сегодня, на протяжении всей карьеры я ощущал отдачу от своей игры. Не только от болельщиков, но также и от партнеров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось играть бок о бок. Я никогда даже и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной для меня.

Есть такая баварская песня "Однажды мы с вами снова увидимся". Я должен сейчас дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю", - цитирует Лама "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба.
Теги: Лам Бавария
Сегодня, 11:14
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