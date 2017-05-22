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Филипп Лам: нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове
Капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал впечатления от завершения последнего сезона в профессиональной карьере.
"Не только сегодня, на протяжении всей карьеры я ощущал отдачу от своей игры. Не только от болельщиков, но также и от партнеров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось играть бок о бок. Я никогда даже и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной для меня.
Есть такая баварская песня "Однажды мы с вами снова увидимся". Я должен сейчас дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю", - цитирует Лама "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба.
"Не только сегодня, на протяжении всей карьеры я ощущал отдачу от своей игры. Не только от болельщиков, но также и от партнеров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось играть бок о бок. Я никогда даже и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной для меня.
Есть такая баварская песня "Однажды мы с вами снова увидимся". Я должен сейчас дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю", - цитирует Лама "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба.
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