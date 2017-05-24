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Спасение сезона для Моура или первый голландский успех за пятнадцать лет?
Сегодня вечером состоится то, что может показаться лишь аперитивом к финалу Лиги Чемпионов - решающая схватка в еврокубке рангом ниже. На самом же деле не стоит относиться к ней свысока. Битва в Стокгольме обещает быть очень напряженной и захватывающей, а цена победы очень высока, так что стоит ждать сражения не на жизнь, а насмерть. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает поединок "божьих сыновей" и "красных дьяволов", которые, по иронии судьбы, были соперниками "Ростова" в завершающемся евросезоне: первых он разгромил в раунде плей-офф Лиги Чемпионов и отправил в ЛЕ, а затем сам опустился в нее и уступил там вторым...
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) – "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
Стокгольм. Стадион "Френдс-Арена".
Начало встречи – 21:45 (мск)
Арбитр – Дамир Скомина (Словения)
Не сыграют: Синкгравен (травма), Виргевер (дисквалификация) – Ибрагимович, Рохо, Шоу, Янг (все – травмы), Бейи (дисквалификация)
Жозе Моуринью не заглядывал во второй по рангу еврокубок с весны 2003 года. За это время он успел поруководить тремя клубами (причем в "Челси" приходил дважды), они всегда выступали на международной арене, но всякий раз это была Лига Чемпионов. Пока Моур отсутствовал, Кубок УЕФА превратился в Лигу Европу, и вот, возглавив "Манчестер Юнайтед", "Особенный" по воле своего предшественника, не сумевшего завоевать путевку в ЛЧ, вынужден был снова вступить в борьбу за почитающийся ныне второсортным трофей.
Четырнадцать лет назад Моуринью завоевал его с "Порту". Тогда для молодого португальского специалиста это был важнейший шаг на пути в когорту топ-тренер. В 2017-м сеу Жозе, по сути, больше никому и ничего не должен доказывать: кто смотрит объективно, тот понимает, насколько качественным специалистом он является, ну а хейтеры будут считать Моура всего лишь выскочкой всегда и при любых обстоятельствах. И, тем не менее, сейчас виктория нужна "The Special One" чуть ли не больше, чем тот успех "драконов" в Севилье.
А все потому, что от исхода сегодняшней битвы целиком и полностью зависит оценка всего сезона для "Манчестер Юнайтед". В случае поражения можно будет говорить о сокрушительном провале по всем направлениям, который уж никак не прикроешь выигранными Суперкубком Англии и Кубком лиги.
О борьбе за чемпионство "МЮ" вновь лишь мечтал, снова оказался за пределами первой четверки и выступил даже хуже, чем при ван Гаале, который завершал розыгрыши АПЛ на 4-й и 5-й позициях. Моуринью в свое время нарек Арсена Венгера "специалистом по неудачам", а теперь оказался в таблице ниже француза. Не дался "Юнайтед" и Кубок Англии, который весьма ценят на Туманном Альбионе – в четвертьфинале путь "красным дьяволам" преградил почти родной для их наставника "Челси".
Если манкунианцы уступят "Аяксу", появится даже вероятность того, что боссы клуба отправят "Особенного" восвояси. Так что ему в Стокгольме нужна победа и только победа. Она дарует "МЮ" еврокубок (и в этом случае манчестерский клуб войдет в когорту тех, кто добывал все три больших трофея Старого света. Кстати, в этой компании уже находится "Аякса", а вместе с ним "Бавария", "Ювентус" и все тот же "Челси") и путевку в Лигу Чемпионов, после чего можно будет сказать, что первый год Моуринью на "Олд Трэффорд" был не так уж плох. Так что вы можете представить себе, КАК сеу Жозе готовится к этому финалу и КАК он будет настраивать своих подопечных.
Казалось бы, мотивационный фактор говорит в пользу "Юнайтед", ведь для нынешнего "Аякса" само по себе пребывание на такой стадии Лиги Европы – большой успех, и проигрыш не станет трагедией для "божьих сынов", а свой билет в Лигу Чемпионов они завоевали благодаря второму месту в родном первенстве.
Однако все не так просто. Под руководством Петера Боса выступает очень молодая команда, подавляющее большинство футболистов которой пока что не познали вкуса серьезных побед. Для них трофей Лиги Европы – отнюдь не второразрядный, и они будут сражаться за него до последней капли крови. Кроме того, эти ребята прекрасно понимают, сколько внимательных глаз селекционеров из более богатых и успешных клубов направлено на них, а потому сделают все возможное, дабы проявить себя с лучшей стороны.
И их наставник вполне может воспринимать сегодняшнюю битву как важнейший матч своей жизни. Бос всего на год младше Моура, однако их достижения и уровень клубов, в коих работали эти два специалиста, нет смысла даже сравнивать. Петер отлично понимает, что другого шанса выиграть еврокубок у него может уже и не быть. Так что его желание победить уж точно не уступит жажде выигрыша его оппонента. А, может, и превзойдет.
Правда, здесь же можно отыскать козырь "Особенного". У него-то за плечами большой опыт таких финалов: одна решающая схватка за Кубок УЕФА, две – в Лиге Чемпионов. Причем все три завершились викториями команд сеу Жозе. Он давно приспособился к давлению, неизбежно висящему над участниками матчей такого рода, и, скорее всего, будет чувствовать себя достаточно спокойно. А вот Босу опыта еврокубковых финалов может и не хватить, особенно, если его изначальный план не сработает.
Собственно, опыт – это вообще один из факторов, работающих в пользу "Манчестер Юнайтед". Часть его футболистов уже прошла через такое, что решающий поединок Лиги Европы на этом фоне кажется важным, но обыденным явлением. У "Аякса" же практически все игроки впервые забрались на подобную высоту, а такие вещи легко приводят к излишней нервозности, большому страху ошибки, который как раз и заставляет ошибаться, желанию сыграть лучше, чем когда-либо, из-за чего все начинает валиться из рук. Перед тренерским штабом амстердамской команды стоит очень серьезная задача: успокоить своих подопечных и не дать им перегореть.
Опыт и класс исполнителей – опора "Юнайтед", кадровая ситуация – надежда для "божьих сынов".
У "Аякса" проблемы с составом, конечно, есть. Но назвать их страшными никак нельзя: отсутствие травмированного Синкгравена и дисквалифицированного Виргевера уж как-нибудь можно компенсировать.
А вот у Моуринью просто гора проблем. Самая большая – потеря Ибрагимовича. А ведь каким мотивированным мог бы быть Златан! В его великолепной карьере не было еще ни одного еврокубкового финала, а тут еще и игра на родине против клуба, которому он отдал три года и который, по сути, вывел его в свет! Всего этого вполне могло хватить для того, чтобы Ибра самолично сделал результат. Увы и ах, если такое где-то и случится, то только в параллельной вселенной. В нашем же мире шведский гений будет наблюдать за событиями с трибуны. Вместе с ним вне игры остались Рохо, Шоу, Янг и Бейи, что делает гораздо более уязвимой оборону "красных дьяволов" и лишает "Особенного" маневра. Сумеет ли "Аякс" воспользоваться наличием пробоин в корпусе врага – узнаем вечером.
Надо сказать, что победы амстердамцев ждут не только их поклонники, страшно соскучившиеся по континентальным успехам (последний еврокубок "божьи сыновья" завоевывали в 1995 году, когда выиграли Лигу Чемпионов, годом позже сыграли в финале той же ЛЧ и больше до решающих битв на международной арене не добирались), но и Голландия в целом, ведь ее клубы давным-давно не показывали ничего серьезного в Европе: после того, как "Фейеноорд" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" в схватке за Кубок УЕФА в мае 2002-го, команды из страны тюльпанов 15 лет не появлялись в финалах главных соревнований Старого света.
Вообще, сегодняшний матч имеет в себе несколько подспудных интриг. Например, генеральным директором "Аякса" работает Эдвин ван дер Сар, принесший "МЮ" в серии пенальти его последний на данный момент Кубок чемпионов. А защищающий ныне цвета манчестерского клуба Дейли Блинд является воспитанником знаменитой аяксовской академии. Форвард амстердамцев Бертран Траоре принадлежит "Челси" и в свое время работал под руководством Жозе Моуринью…
Что касается, истории противостояний сегодняшних соперников, то богатой ее никак не назовешь. Она насчитывает всего четыре матча, победы в которых "Аякс" и "МЮ" поделили поровну. Вот только голландцам эти виктории ничего не давали, так как они дважды уступали дорогу манкунианцам: 1:0 дома и 0:2 на выезде в 1976-м и 0:2 на своей арене, а затем 2:1 на "Олд Трэффорд" чуть более пяти лет назад.
Ориентировочные составы
"Аякс": Онана, Велтман, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Джонс, Валенсия, Блинд, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Мхитарян, Рэшфорд.
Прогноз – 1:2
Фото: официальный сайт УЕФА, Белрынок, РБК Спорт
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) – "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
Стокгольм. Стадион "Френдс-Арена".
Начало встречи – 21:45 (мск)
Арбитр – Дамир Скомина (Словения)
Не сыграют: Синкгравен (травма), Виргевер (дисквалификация) – Ибрагимович, Рохо, Шоу, Янг (все – травмы), Бейи (дисквалификация)
Жозе Моуринью не заглядывал во второй по рангу еврокубок с весны 2003 года. За это время он успел поруководить тремя клубами (причем в "Челси" приходил дважды), они всегда выступали на международной арене, но всякий раз это была Лига Чемпионов. Пока Моур отсутствовал, Кубок УЕФА превратился в Лигу Европу, и вот, возглавив "Манчестер Юнайтед", "Особенный" по воле своего предшественника, не сумевшего завоевать путевку в ЛЧ, вынужден был снова вступить в борьбу за почитающийся ныне второсортным трофей.
Четырнадцать лет назад Моуринью завоевал его с "Порту". Тогда для молодого португальского специалиста это был важнейший шаг на пути в когорту топ-тренер. В 2017-м сеу Жозе, по сути, больше никому и ничего не должен доказывать: кто смотрит объективно, тот понимает, насколько качественным специалистом он является, ну а хейтеры будут считать Моура всего лишь выскочкой всегда и при любых обстоятельствах. И, тем не менее, сейчас виктория нужна "The Special One" чуть ли не больше, чем тот успех "драконов" в Севилье.
А все потому, что от исхода сегодняшней битвы целиком и полностью зависит оценка всего сезона для "Манчестер Юнайтед". В случае поражения можно будет говорить о сокрушительном провале по всем направлениям, который уж никак не прикроешь выигранными Суперкубком Англии и Кубком лиги.
О борьбе за чемпионство "МЮ" вновь лишь мечтал, снова оказался за пределами первой четверки и выступил даже хуже, чем при ван Гаале, который завершал розыгрыши АПЛ на 4-й и 5-й позициях. Моуринью в свое время нарек Арсена Венгера "специалистом по неудачам", а теперь оказался в таблице ниже француза. Не дался "Юнайтед" и Кубок Англии, который весьма ценят на Туманном Альбионе – в четвертьфинале путь "красным дьяволам" преградил почти родной для их наставника "Челси".
Если манкунианцы уступят "Аяксу", появится даже вероятность того, что боссы клуба отправят "Особенного" восвояси. Так что ему в Стокгольме нужна победа и только победа. Она дарует "МЮ" еврокубок (и в этом случае манчестерский клуб войдет в когорту тех, кто добывал все три больших трофея Старого света. Кстати, в этой компании уже находится "Аякса", а вместе с ним "Бавария", "Ювентус" и все тот же "Челси") и путевку в Лигу Чемпионов, после чего можно будет сказать, что первый год Моуринью на "Олд Трэффорд" был не так уж плох. Так что вы можете представить себе, КАК сеу Жозе готовится к этому финалу и КАК он будет настраивать своих подопечных.
Казалось бы, мотивационный фактор говорит в пользу "Юнайтед", ведь для нынешнего "Аякса" само по себе пребывание на такой стадии Лиги Европы – большой успех, и проигрыш не станет трагедией для "божьих сынов", а свой билет в Лигу Чемпионов они завоевали благодаря второму месту в родном первенстве.
Однако все не так просто. Под руководством Петера Боса выступает очень молодая команда, подавляющее большинство футболистов которой пока что не познали вкуса серьезных побед. Для них трофей Лиги Европы – отнюдь не второразрядный, и они будут сражаться за него до последней капли крови. Кроме того, эти ребята прекрасно понимают, сколько внимательных глаз селекционеров из более богатых и успешных клубов направлено на них, а потому сделают все возможное, дабы проявить себя с лучшей стороны.
И их наставник вполне может воспринимать сегодняшнюю битву как важнейший матч своей жизни. Бос всего на год младше Моура, однако их достижения и уровень клубов, в коих работали эти два специалиста, нет смысла даже сравнивать. Петер отлично понимает, что другого шанса выиграть еврокубок у него может уже и не быть. Так что его желание победить уж точно не уступит жажде выигрыша его оппонента. А, может, и превзойдет.
Правда, здесь же можно отыскать козырь "Особенного". У него-то за плечами большой опыт таких финалов: одна решающая схватка за Кубок УЕФА, две – в Лиге Чемпионов. Причем все три завершились викториями команд сеу Жозе. Он давно приспособился к давлению, неизбежно висящему над участниками матчей такого рода, и, скорее всего, будет чувствовать себя достаточно спокойно. А вот Босу опыта еврокубковых финалов может и не хватить, особенно, если его изначальный план не сработает.
Собственно, опыт – это вообще один из факторов, работающих в пользу "Манчестер Юнайтед". Часть его футболистов уже прошла через такое, что решающий поединок Лиги Европы на этом фоне кажется важным, но обыденным явлением. У "Аякса" же практически все игроки впервые забрались на подобную высоту, а такие вещи легко приводят к излишней нервозности, большому страху ошибки, который как раз и заставляет ошибаться, желанию сыграть лучше, чем когда-либо, из-за чего все начинает валиться из рук. Перед тренерским штабом амстердамской команды стоит очень серьезная задача: успокоить своих подопечных и не дать им перегореть.
Опыт и класс исполнителей – опора "Юнайтед", кадровая ситуация – надежда для "божьих сынов".
У "Аякса" проблемы с составом, конечно, есть. Но назвать их страшными никак нельзя: отсутствие травмированного Синкгравена и дисквалифицированного Виргевера уж как-нибудь можно компенсировать.
А вот у Моуринью просто гора проблем. Самая большая – потеря Ибрагимовича. А ведь каким мотивированным мог бы быть Златан! В его великолепной карьере не было еще ни одного еврокубкового финала, а тут еще и игра на родине против клуба, которому он отдал три года и который, по сути, вывел его в свет! Всего этого вполне могло хватить для того, чтобы Ибра самолично сделал результат. Увы и ах, если такое где-то и случится, то только в параллельной вселенной. В нашем же мире шведский гений будет наблюдать за событиями с трибуны. Вместе с ним вне игры остались Рохо, Шоу, Янг и Бейи, что делает гораздо более уязвимой оборону "красных дьяволов" и лишает "Особенного" маневра. Сумеет ли "Аякс" воспользоваться наличием пробоин в корпусе врага – узнаем вечером.
Надо сказать, что победы амстердамцев ждут не только их поклонники, страшно соскучившиеся по континентальным успехам (последний еврокубок "божьи сыновья" завоевывали в 1995 году, когда выиграли Лигу Чемпионов, годом позже сыграли в финале той же ЛЧ и больше до решающих битв на международной арене не добирались), но и Голландия в целом, ведь ее клубы давным-давно не показывали ничего серьезного в Европе: после того, как "Фейеноорд" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" в схватке за Кубок УЕФА в мае 2002-го, команды из страны тюльпанов 15 лет не появлялись в финалах главных соревнований Старого света.
Вообще, сегодняшний матч имеет в себе несколько подспудных интриг. Например, генеральным директором "Аякса" работает Эдвин ван дер Сар, принесший "МЮ" в серии пенальти его последний на данный момент Кубок чемпионов. А защищающий ныне цвета манчестерского клуба Дейли Блинд является воспитанником знаменитой аяксовской академии. Форвард амстердамцев Бертран Траоре принадлежит "Челси" и в свое время работал под руководством Жозе Моуринью…
Что касается, истории противостояний сегодняшних соперников, то богатой ее никак не назовешь. Она насчитывает всего четыре матча, победы в которых "Аякс" и "МЮ" поделили поровну. Вот только голландцам эти виктории ничего не давали, так как они дважды уступали дорогу манкунианцам: 1:0 дома и 0:2 на выезде в 1976-м и 0:2 на своей арене, а затем 2:1 на "Олд Трэффорд" чуть более пяти лет назад.
Ориентировочные составы
"Аякс": Онана, Велтман, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Джонс, Валенсия, Блинд, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Мхитарян, Рэшфорд.
Прогноз – 1:2
Фото: официальный сайт УЕФА, Белрынок, РБК Спорт
Сергей Янков, Rusfootball.info
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