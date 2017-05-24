Спасение сезона для Моура или первый голландский успех за пятнадцать лет?

Сегодня вечером состоится то, что может показаться лишь аперитивом к финалу Лиги Чемпионов - решающая схватка в еврокубке рангом ниже. На самом же деле не стоит относиться к ней свысока. Битва в Стокгольме обещает быть очень напряженной и захватывающей, а цена победы очень высока, так что стоит ждать сражения не на жизнь, а насмерть.рассказывает обо всем, что окружает поединок "божьих сыновей" и "красных дьяволов", которые, по иронии судьбы, были соперниками "Ростова" в завершающемся евросезоне: первых он разгромил в раунде плей-офф Лиги Чемпионов и отправил в ЛЕ, а затем сам опустился в нее и уступил там вторым...– 21:45 (мск)– Дамир Скомина (Словения)Синкгравен (травма), Виргевер (дисквалификация) – Ибрагимович, Рохо, Шоу, Янг (все – травмы), Бейи (дисквалификация)Жозе Моуринью не заглядывал во второй по рангу еврокубок с весны 2003 года. За это время он успел поруководить тремя клубами (причем в "Челси" приходил дважды), они всегда выступали на международной арене, но всякий раз это была Лига Чемпионов. Пока Моур отсутствовал, Кубок УЕФА превратился в Лигу Европу, и вот, возглавив "Манчестер Юнайтед", "Особенный" по воле своего предшественника, не сумевшего завоевать путевку в ЛЧ, вынужден был снова вступить в борьбу за почитающийся ныне второсортным трофей.Четырнадцать лет назад Моуринью завоевал его с "Порту". Тогда для молодого португальского специалиста это был важнейший шаг на пути в когорту топ-тренер. В 2017-м сеу Жозе, по сути, больше никому и ничего не должен доказывать: кто смотрит объективно, тот понимает, насколько качественным специалистом он является, ну а хейтеры будут считать Моура всего лишь выскочкой всегда и при любых обстоятельствах. И, тем не менее, сейчас виктория нужна "The Special One" чуть ли не больше, чем тот успех "драконов" в Севилье.А все потому, что от исхода сегодняшней битвы целиком и полностью зависит оценка всего сезона для "Манчестер Юнайтед". В случае поражения можно будет говорить о сокрушительном провале по всем направлениям, который уж никак не прикроешь выигранными Суперкубком Англии и Кубком лиги.О борьбе за чемпионство "МЮ" вновь лишь мечтал, снова оказался за пределами первой четверки и выступил даже хуже, чем при ван Гаале, который завершал розыгрыши АПЛ на 4-й и 5-й позициях. Моуринью в свое время нарек Арсена Венгера "специалистом по неудачам", а теперь оказался в таблице ниже француза. Не дался "Юнайтед" и Кубок Англии, который весьма ценят на Туманном Альбионе – в четвертьфинале путь "красным дьяволам" преградил почти родной для их наставника "Челси".Если манкунианцы уступят "Аяксу", появится даже вероятность того, что боссы клуба отправят "Особенного" восвояси. Так что ему в Стокгольме нужна победа и только победа. Она дарует "МЮ" еврокубок (и в этом случае манчестерский клуб войдет в когорту тех, кто добывал все три больших трофея Старого света. Кстати, в этой компании уже находится "Аякса", а вместе с ним "Бавария", "Ювентус" и все тот же "Челси") и путевку в Лигу Чемпионов, после чего можно будет сказать, что первый год Моуринью на "Олд Трэффорд" был не так уж плох. Так что вы можете представить себе, КАК сеу Жозе готовится к этому финалу и КАК он будет настраивать своих подопечных.Казалось бы, мотивационный фактор говорит в пользу "Юнайтед", ведь для нынешнего "Аякса" само по себе пребывание на такой стадии Лиги Европы – большой успех, и проигрыш не станет трагедией для "божьих сынов", а свой билет в Лигу Чемпионов они завоевали благодаря второму месту в родном первенстве.Однако все не так просто. Под руководством Петера Боса выступает очень молодая команда, подавляющее большинство футболистов которой пока что не познали вкуса серьезных побед. Для них трофей Лиги Европы – отнюдь не второразрядный, и они будут сражаться за него до последней капли крови. Кроме того, эти ребята прекрасно понимают, сколько внимательных глаз селекционеров из более богатых и успешных клубов направлено на них, а потому сделают все возможное, дабы проявить себя с лучшей стороны.И их наставник вполне может воспринимать сегодняшнюю битву как важнейший матч своей жизни. Бос всего на год младше Моура, однако их достижения и уровень клубов, в коих работали эти два специалиста, нет смысла даже сравнивать. Петер отлично понимает, что другого шанса выиграть еврокубок у него может уже и не быть. Так что его желание победить уж точно не уступит жажде выигрыша его оппонента. А, может, и превзойдет.Правда, здесь же можно отыскать козырь "Особенного". У него-то за плечами большой опыт таких финалов: одна решающая схватка за Кубок УЕФА, две – в Лиге Чемпионов. Причем все три завершились викториями команд сеу Жозе. Он давно приспособился к давлению, неизбежно висящему над участниками матчей такого рода, и, скорее всего, будет чувствовать себя достаточно спокойно. А вот Босу опыта еврокубковых финалов может и не хватить, особенно, если его изначальный план не сработает.Собственно, опыт – это вообще один из факторов, работающих в пользу "Манчестер Юнайтед". Часть его футболистов уже прошла через такое, что решающий поединок Лиги Европы на этом фоне кажется важным, но обыденным явлением. У "Аякса" же практически все игроки впервые забрались на подобную высоту, а такие вещи легко приводят к излишней нервозности, большому страху ошибки, который как раз и заставляет ошибаться, желанию сыграть лучше, чем когда-либо, из-за чего все начинает валиться из рук. Перед тренерским штабом амстердамской команды стоит очень серьезная задача: успокоить своих подопечных и не дать им перегореть.Опыт и класс исполнителей – опора "Юнайтед", кадровая ситуация – надежда для "божьих сынов".У "Аякса" проблемы с составом, конечно, есть. Но назвать их страшными никак нельзя: отсутствие травмированного Синкгравена и дисквалифицированного Виргевера уж как-нибудь можно компенсировать.А вот у Моуринью просто гора проблем. Самая большая – потеря Ибрагимовича. А ведь каким мотивированным мог бы быть Златан! В его великолепной карьере не было еще ни одного еврокубкового финала, а тут еще и игра на родине против клуба, которому он отдал три года и который, по сути, вывел его в свет! Всего этого вполне могло хватить для того, чтобы Ибра самолично сделал результат. Увы и ах, если такое где-то и случится, то только в параллельной вселенной. В нашем же мире шведский гений будет наблюдать за событиями с трибуны. Вместе с ним вне игры остались Рохо, Шоу, Янг и Бейи, что делает гораздо более уязвимой оборону "красных дьяволов" и лишает "Особенного" маневра. Сумеет ли "Аякс" воспользоваться наличием пробоин в корпусе врага – узнаем вечером.Надо сказать, что победы амстердамцев ждут не только их поклонники, страшно соскучившиеся по континентальным успехам (последний еврокубок "божьи сыновья" завоевывали в 1995 году, когда выиграли Лигу Чемпионов, годом позже сыграли в финале той же ЛЧ и больше до решающих битв на международной арене не добирались), но и Голландия в целом, ведь ее клубы давным-давно не показывали ничего серьезного в Европе: после того, как "Фейеноорд" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" в схватке за Кубок УЕФА в мае 2002-го, команды из страны тюльпанов 15 лет не появлялись в финалах главных соревнований Старого света.Вообще, сегодняшний матч имеет в себе несколько подспудных интриг. Например, генеральным директором "Аякса" работает Эдвин ван дер Сар, принесший "МЮ" в серии пенальти его последний на данный момент Кубок чемпионов. А защищающий ныне цвета манчестерского клуба Дейли Блинд является воспитанником знаменитой аяксовской академии. Форвард амстердамцев Бертран Траоре принадлежит "Челси" и в свое время работал под руководством Жозе Моуринью…Что касается, истории противостояний сегодняшних соперников, то богатой ее никак не назовешь. Она насчитывает всего четыре матча, победы в которых "Аякс" и "МЮ" поделили поровну. Вот только голландцам эти виктории ничего не давали, так как они дважды уступали дорогу манкунианцам: 1:0 дома и 0:2 на выезде в 1976-м и 0:2 на своей арене, а затем 2:1 на "Олд Трэффорд" чуть более пяти лет назад.Онана, Велтман, Ридевальд, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес.Ромеро, Дармиан, Джонс, Валенсия, Блинд, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Мхитарян, Рэшфорд.