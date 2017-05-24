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Мата и Мхитарян - в стартовом составе "МЮ" на финал Лиги Европы
Стали известны составы, которые выставили Петер Бош и Жозе Моуринью на финальный матч Лиги Европы. При этом Матиас де Лигт станет самым молодым участником финала турнира в истории — на данный момент парню 17 лет и 285 дней.
"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд.
Запасные: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.
"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд.
Запасные: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.
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