Мата и Мхитарян - в стартовом составе "МЮ" на финал Лиги Европы

Запасные

Стали известны составы, которые выставили Петер Бош и Жозе Моуринью на финальный матч Лиги Европы. При этом Матиас де Лигт станет самым молодым участником финала турнира в истории — на данный момент парню 17 лет и 285 дней."Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд.: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.