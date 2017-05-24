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"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы и пробился в Лигу чемпионов
Несмотря на 6-ю позицию в Чемпионате Англии, "Манчестер Юнайтед" всё же смог спасти сезон, завоевав путёвку в Лигу чемпионов и 2 трофея. К Кубку Лиги в Стокгольме команда Моуринью добавил Кубок УЕФА, который клуб доселе не выигрывал.
"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 82), Шоне (ван де Беек, 70), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллаини, Погба, Мата (Руни, 90), Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).
Предупреждения: Мхитарян, 31, Феллаини, 52, Велтман, 58, Юнес, 64, Мата, 77, Ридевальд, 77.
Лига Европы
Финал
"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48.
Финал
"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48.
"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 82), Шоне (ван де Беек, 70), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллаини, Погба, Мата (Руни, 90), Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).
Предупреждения: Мхитарян, 31, Феллаини, 52, Велтман, 58, Юнес, 64, Мата, 77, Ридевальд, 77.
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