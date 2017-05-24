Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы и пробился в Лигу чемпионов

Несмотря на 6-ю позицию в Чемпионате Англии, "Манчестер Юнайтед" всё же смог спасти сезон, завоевав путёвку в Лигу чемпионов и 2 трофея. К Кубку Лиги в Стокгольме команда Моуринью добавил Кубок УЕФА, который клуб доселе не выигрывал.

Лига Европы

Финал

"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48.


"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 82), Шоне (ван де Беек, 70), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллаини, Погба, Мата (Руни, 90), Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).

Предупреждения: Мхитарян, 31, Феллаини, 52, Велтман, 58, Юнес, 64, Мата, 77, Ридевальд, 77.
Теги: Манчестер Юнайтед Аякс Моуринью
Сегодня, 23:38
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 23:43) #
  • -3
  •  (3)
online

Аякс понравился молодцы пацаны,с дриблингом и скоростью порядок,а МЮ как всегда рикошет,отскок,гол,автобус он и есть автобус,впрочем какой кубок такая и игра в финале,все таки зенит нашел свой кубок sweat_smile
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ожидаемо, МЮ затратили сил ровно столько, сколько нужно...но сама игра так себе


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
online

сезон можно считать хорошим , но моурьньо надо добирать нормальный состав к след сезону
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маур молодцом!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 23:39) #
  • 0
  •  (2)
online

Поздравляю Мхитаряна с победой, голом и попаданием в ЛЧ. Очередной трофей у питомца Луческу в этом сезоне. Вслед за золотом в Германии, Англии, России, Украины, победа Мхитаряна в ЛЕ. Представляю, как тяжело Мирче после Шахтера работать с низкокачественными и третьесортными пиломатериалами в Зените


--------------------
Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.