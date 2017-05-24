Спасение побеждающих. «Манчестер Юнайтед» не провалил сезон

Лига Европы



Финал



"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 0:2



Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48.

Прагматичный дяденька Моуринью положил сказке юного «Аякса» взрослый и суровый конец: «Манчестер Юнайтед» приехал из сотрясённого ужасным терактом города и ожидаемо переломил, пережал амстердамцев, спас завершившийся сезон и сделал перспективным будущий.Если бы Жозе решил припарковать автобус с первых минут, это было бы за гранью даже для него, за год приучившего к своему наплевательскому отношению к статусу великого клуба. В первые минуты «Манчестер» всё-таки показал себя фаворитом, пару раз проник в чужую штрафную (правда, даже шевелюры Феллайни не хватило, чтобы дотянуться до прострела Маты).Моуринью абсолютно не чурается игры «вторым номером», но столь важный гол вырос из высокого прессинга в исполнении Маты, перехватившего вброс аута от штрафной «Аякса». Так и закрутилось: через Рэшфорда, Феллайни, Погба и беднягу-Санчеса мяч заскочил в ворота, поймав Онана на противоходе. Всё сложилось для Жозе как нельзя лучше: «Манчестер» на гол, как это часто бывает, не наиграл, но на этот раз его забил.Ну а затем «МЮ» начал свою любимую игру от оборонки. Вся команда за линией мяча, постоянные мелкие фолы от Мхитаряна, не дававшие голландцам разогнаться. Петер Бос ещё до матча прекрасно понимал, что, в отличие от «Лиона», с «Манчестером» созидать будет чрезвычайно тяжело. Эпизодически кто-то из юрких голландцев прорывался в штрафную (например, Бертран Траоре имел пару хороших возможностей), но в целом игра шла по плану Моуринью.Правда, на выходе из обороны «Манчестер Юнайтед» часто не придумывал ничего лучше, кроме как запулить мяч вперёд, где никакого Рэшфорда и близко нет. Во 2-м тайме Моуринью всё-таки нужно было менять игру своей команды: с «Сельтой» дома в подобном ключе он чуть не доигрался до полного провала сезона, коим является непопадание в Лигу чемпионов.Жозе придержал своих в раздевалке: полные решимости отыграться аяксиды ждали соперников на поле минуты полторы. Кто знает, возможно и тут португалец умело потянул голландскую молодёжь за нервные окончания. «Аякс» ринулся вперёд, вжал «МЮ» в штрафную, но манчестерские богатеи отбились, заработали угловой и реализовали его с помощью скидки Смоллинга и удара Мхитаряна. Нобель Арустамян переживал самый счастливый день жизни.Вообще, «Манчестер» сегодня уделял стандартам серьёзное внимание. Даже зарабатывая их в районе центрального круга, «Юнайтед» отправляли вперёд защитников и, не торопясь, навешивали в чужую штрафную вместо попыток разыграть что-то интересное. Пожалуй, тем самым Моуринью расписывался в том, что за год ничему не научил команду в плане позиционного нападения. Однако на табло в решающем матче сезона горели 2:0 в его пользу.Пока в России школьники тусили по поводу последнего звонка, игроки «Аякса», некоторые из которых по возрасту тоже вполне подходили этому мероприятию, всё-таки пытались возродить в матче интригу. Но то, с каким знанием дела и как грамотно сохраняли счёт манкунианцы, хорошо иллюстрирует эпизод на 70-й минуте. Игроки «МЮ» всем составом разместились в своей штрафной и выстраивали стенку настолько долго, что Зиех в этом ожидании просто перегорел и запорол отличный шанс. С игры «Аякс» таких не создавал и поводов вспомнить, что в воротах в этой Лиге Европы очень здорово отыграл Серхио Ромеро, не предоставил.Тем не менее, стоит отметить и амстердамцев: они, естественно, оставляли много свободных зон, но Де Лигт и Санчес выглядели на предпоследнем рубеже очень внушительно, так и не позволив «МЮ» довести счёт до разгромного. В любом случае, у всех этих в красно-белом при должном отношении к делу большое будущее. В отличие от Уэйна Руни, который, скорее всего, с Кубком УЕФА над головой попрощался с клубом.Английские клубы часто «забивают» на Лигу Европы, но Моуринью стал особенным хотя бы в этом смысле. То немногое, за что «МЮ» хочется хвалить в этом сезоне – серьёзное отношение к каждому из турниров, команда везде билась до конца и была за это вознаграждена. Конечно, это был совсем не тот «Манчестер Юнайтед», который хотят видеть болельщики, но для развития проекта Моуринью сегодняшний успех колоссально важен. Можно констатировать, что сезон не потерян: Лига чемпионов есть, а «нольтрофеичами» с двумя кубками на полке никто назвать не заикнётся.Да, в этой Лиге Европы «Манчестеру» везло с оппонентами (хотя в Амстердаме и вряд ли понимают, как можно пройти «Ростов»). Особенно повезло в финале. Молоденький «Аяксик» был просто идеальным вариантом для такого прагматика-победителя, как Моуринью. Но в чемпионате он не справлялся с несильными соперниками, а в Европе снова подтвердил статус одного из лучших кубковых тренеров мира. Адский груз свален с плеч, Лига чемпионов под приглашения топовых игроков открыта!: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 82), Шоне (ван де Беек, 70), Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллаини, Погба, Мата (Руни, 90), Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).: Мхитарян, 31, Феллаини, 52, Велтман, 58, Юнес, 64, Мата, 77, Ридевальд, 77.