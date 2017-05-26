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«Матч-ТВ обанкротили, потратили за полтора года 3-летний бюджет». Трудные дни федерального спортивного канала
Федеральный спортивный канал с первых дней существования подвергается жёсткой критике публики, но в последние дни «Матч-ТВ» несёт совсем уж катастрофические имиджевые потери. Пока вся страна недоумевала по поводу иска к Sports.ru из-за ненужных сайту «Матча» хайлайтов ФНЛ и удивлялась краже текста с портала, Геннадий Орлов, сам того не ведая, нанёс другой серьёзнейший удар.
Отстранённые в течение первых месяцев от эфира «Матч-ТВ» Алексей Андронов и Кирилл Дементьев за невостребованностью в кадре спортивного субхолдинга запускали проект на канале «Дождь», но после его сворачивания подались в интернет. Комментаторы, которые во времена «НТВ-Плюс» входили в когорту лучших, создал проект «Офсайд-ТВ», который можно смотреть на Youtube и Вконтакте. О популярности Юрия Дудя, который штампует классные интервью с яркими представителями музыкальной, кинематографической и блоггерской индустрии, речи, конечно, не шло, но в результате вчерашнего эфира с Геннадием Орловым об «Офсайде» узнали все интересующиеся футболом.
Бомбануло видео, попавшее в интернет до начала эфира с голосом петербургского футбола в день рождения «Зенита». Андронов, Дементьев и Орлов разговаривают, не подозревая, что их общение транслируется в открытом доступе.
Если коротко в текстовом формате, то досталось всем: от Тины Кандалаки до кубанского губернатора Кондратьева, от главного редактора «Советского Спорта» до Романа Ротенберга.
Орлов: «Это ж позорище, что наш этот канал самый большой... Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...»
Дементьев: «Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!»
Орлов: «А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов».
Дементьев: «Все, все, они уже обанкротились»
Орлов: «Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».
Дементьев: «У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги».
Орлов: «Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...»
Дементьев: «Это еще лучше девушка».
Орлов: «Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают
Слушай, ну как можно было назвать передачу: «Кто хочет стать легионером»? Ну это умереть со смеху можно. Когда Путин говорит, что импортозамещение, этот Кондратьев (губернатор Краснодарского края) хитрый...
Андронов: «Который убил «Кубань» сам».
Орлов: «Ну еще бы, не он один».
Но лучше всё-таки один раз увидеть и услышать, чем прочитать, тем более что последующая реакция Орлова была довольно удивительна:
«Эфир был, но я об этом не говорил. Какая глупость. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов... Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды! Никаких действий предпринимать не собираюсь. Это негодяи, и их столько… Даже говорить не хочу», – сказал Орлов в интервью «Р-Спорт».
«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», – приводятся слова комментатора в пресс-релизе «Матч-ТВ».
Геннадию Сергеевичу 72 года, но ни о какой пенсии он, очевидно, не задумывается, пытаясь удержаться на канале даже ценой вот таких нелепых отмазок. На видео очевидно, что все эти слова сказал Орлов, можно даже по губам читать. Безусловно, Орлова подставили. Подставили и Андронова с Дементьевым, которые оказались в крайне неловком положении не по своей вине.
О том, как произошла утечка, была ли она со стороны ответственных умышленной или же случайной, комментаторы не говорят. Кирилл Дементьев на эмоциях не разобравшись назвал «подлецом» и «сволочью» журналиста Антона Ванюшова, который выложил в своём твиттере видеоотрывок разговора, который уже находился в открытом источнике, но извиняться Дементьев отказался, аргументируя это тем, что Ванюшов мог бы сначала написать ведущим программы. Алексей Андронов написал, что понимает, как произошёл этот «косяк» и на ком он.
Достоянием общественности эта информация вряд ли станет. Была ли это спланированная подстава, кому она выгодна – вопросов много, но всё, что остаётся нам – это домыслы. Сторонники конспирологических версий могут предположить, что удар по каналу может быть выгоден Sports.ru, но говорить о причастности нет вообще никаких оснований. Так же, как и обвинять Андронова с Дементьевым в желании пропиарить программу таким способом.
Лучше говорить о фактах: например, о судебной тяжбе между «Матч-ТВ» и Sports.ru из-за публикации порталом видеоотрывков матчей ФНЛ, на которые Sports вообще-то имеет права. А сайт «Матч-ТВ», также имея их, никаких хайлайтов ФНЛ на своём сайте за ненадобностью не публикует.
Однако субхолдинг-монополист, в одностороннем порядке разорвавший все контракты с сайтами, которые показывали хайлайты матчей вместе с рекламой «Газпром-Медиа», подал в Мосгорсуд иск к Sports.ru. А сопроводил это событие совершенно гениальным заявлением: «В ближайшее время субхолдинг будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».
К слову, Тина Канделаки предъявляла претензии директору Sports.ru Дмитрию Навоше в твиттере, Георгий Черданцев этот твит лайкнул моментально. Навоша же подробно объяснил, почему «Матч» в этой ситуации занимается какой-то ерундой.
Не улучшила имидж канала и новости об увольнении Александра Елагина – любимца множества зрителей, и так давно работающего вне штата, о грядущих массовых сокращениях. Но самый эпичный конфуз случился по вине самого «Матча»: после подачи иска к Sports.ru за якобы воровство контента Илья Козлов в эфире программы «Все на матч» не просто пересказал один из текст Спортса, как это часто бывает на канале, а зачитывал его слово в слово.
Навоша отреагировал спокойно и достойно, объяснив, как надо решать такие вопросы и почему Sports не подаёт иск на «Матч-ТВ», а автор зачитанного текста Роман Белинский посоветовал «Матчу» направить компенсацию не ему, а на благотворительность. Впрочем, судя по словам Орлова и Дементьева, сейчас там точно не до благотворительности.
Но к этому всё шло с самого начала. То, что денег хватит максимум на год, мне стало понятно уже когда в первые дни работы канал послал в командировку на обычный групповой матчик «Барселона» – «Рома» двух комментаторов. Недавно командировки пришлось обрубить. И это мы говорим только о том, что видно всем зрителям, а не только людям, посвящённым в финансовые дела холдинга. На «Матче» пока опровергают любые негативные новости, но изменения мы так или иначе увидим. Выбора-то в условиях монополии у нас нет.
А вот в плане интересных разговоров с футбольными людьми всё в порядке: уже сегодня Алексей Андронов и Кирилл Дементьев разговаривают с Александром Кержаковым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Отстранённые в течение первых месяцев от эфира «Матч-ТВ» Алексей Андронов и Кирилл Дементьев за невостребованностью в кадре спортивного субхолдинга запускали проект на канале «Дождь», но после его сворачивания подались в интернет. Комментаторы, которые во времена «НТВ-Плюс» входили в когорту лучших, создал проект «Офсайд-ТВ», который можно смотреть на Youtube и Вконтакте. О популярности Юрия Дудя, который штампует классные интервью с яркими представителями музыкальной, кинематографической и блоггерской индустрии, речи, конечно, не шло, но в результате вчерашнего эфира с Геннадием Орловым об «Офсайде» узнали все интересующиеся футболом.
Бомбануло видео, попавшее в интернет до начала эфира с голосом петербургского футбола в день рождения «Зенита». Андронов, Дементьев и Орлов разговаривают, не подозревая, что их общение транслируется в открытом доступе.
Если коротко в текстовом формате, то досталось всем: от Тины Кандалаки до кубанского губернатора Кондратьева, от главного редактора «Советского Спорта» до Романа Ротенберга.
Орлов: «Это ж позорище, что наш этот канал самый большой... Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...»
Дементьев: «Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!»
Орлов: «А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов».
Дементьев: «Все, все, они уже обанкротились»
Орлов: «Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».
Дементьев: «У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги».
Орлов: «Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...»
Дементьев: «Это еще лучше девушка».
Орлов: «Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают
Слушай, ну как можно было назвать передачу: «Кто хочет стать легионером»? Ну это умереть со смеху можно. Когда Путин говорит, что импортозамещение, этот Кондратьев (губернатор Краснодарского края) хитрый...
Андронов: «Который убил «Кубань» сам».
Орлов: «Ну еще бы, не он один».
Но лучше всё-таки один раз увидеть и услышать, чем прочитать, тем более что последующая реакция Орлова была довольно удивительна:
«Эфир был, но я об этом не говорил. Какая глупость. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов... Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды! Никаких действий предпринимать не собираюсь. Это негодяи, и их столько… Даже говорить не хочу», – сказал Орлов в интервью «Р-Спорт».
«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», – приводятся слова комментатора в пресс-релизе «Матч-ТВ».
Геннадию Сергеевичу 72 года, но ни о какой пенсии он, очевидно, не задумывается, пытаясь удержаться на канале даже ценой вот таких нелепых отмазок. На видео очевидно, что все эти слова сказал Орлов, можно даже по губам читать. Безусловно, Орлова подставили. Подставили и Андронова с Дементьевым, которые оказались в крайне неловком положении не по своей вине.
О том, как произошла утечка, была ли она со стороны ответственных умышленной или же случайной, комментаторы не говорят. Кирилл Дементьев на эмоциях не разобравшись назвал «подлецом» и «сволочью» журналиста Антона Ванюшова, который выложил в своём твиттере видеоотрывок разговора, который уже находился в открытом источнике, но извиняться Дементьев отказался, аргументируя это тем, что Ванюшов мог бы сначала написать ведущим программы. Алексей Андронов написал, что понимает, как произошёл этот «косяк» и на ком он.
Достоянием общественности эта информация вряд ли станет. Была ли это спланированная подстава, кому она выгодна – вопросов много, но всё, что остаётся нам – это домыслы. Сторонники конспирологических версий могут предположить, что удар по каналу может быть выгоден Sports.ru, но говорить о причастности нет вообще никаких оснований. Так же, как и обвинять Андронова с Дементьевым в желании пропиарить программу таким способом.
Лучше говорить о фактах: например, о судебной тяжбе между «Матч-ТВ» и Sports.ru из-за публикации порталом видеоотрывков матчей ФНЛ, на которые Sports вообще-то имеет права. А сайт «Матч-ТВ», также имея их, никаких хайлайтов ФНЛ на своём сайте за ненадобностью не публикует.
Однако субхолдинг-монополист, в одностороннем порядке разорвавший все контракты с сайтами, которые показывали хайлайты матчей вместе с рекламой «Газпром-Медиа», подал в Мосгорсуд иск к Sports.ru. А сопроводил это событие совершенно гениальным заявлением: «В ближайшее время субхолдинг будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте».
К слову, Тина Канделаки предъявляла претензии директору Sports.ru Дмитрию Навоше в твиттере, Георгий Черданцев этот твит лайкнул моментально. Навоша же подробно объяснил, почему «Матч» в этой ситуации занимается какой-то ерундой.
Не улучшила имидж канала и новости об увольнении Александра Елагина – любимца множества зрителей, и так давно работающего вне штата, о грядущих массовых сокращениях. Но самый эпичный конфуз случился по вине самого «Матча»: после подачи иска к Sports.ru за якобы воровство контента Илья Козлов в эфире программы «Все на матч» не просто пересказал один из текст Спортса, как это часто бывает на канале, а зачитывал его слово в слово.
Навоша отреагировал спокойно и достойно, объяснив, как надо решать такие вопросы и почему Sports не подаёт иск на «Матч-ТВ», а автор зачитанного текста Роман Белинский посоветовал «Матчу» направить компенсацию не ему, а на благотворительность. Впрочем, судя по словам Орлова и Дементьева, сейчас там точно не до благотворительности.
Но к этому всё шло с самого начала. То, что денег хватит максимум на год, мне стало понятно уже когда в первые дни работы канал послал в командировку на обычный групповой матчик «Барселона» – «Рома» двух комментаторов. Недавно командировки пришлось обрубить. И это мы говорим только о том, что видно всем зрителям, а не только людям, посвящённым в финансовые дела холдинга. На «Матче» пока опровергают любые негативные новости, но изменения мы так или иначе увидим. Выбора-то в условиях монополии у нас нет.
А вот в плане интересных разговоров с футбольными людьми всё в порядке: уже сегодня Алексей Андронов и Кирилл Дементьев разговаривают с Александром Кержаковым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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