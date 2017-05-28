Защитник леверкузенского "Байера" переходит в "Зальцбург"

Защитник леверкузенского "Байера" Андре Рамальо продолжит карьеру в "Ред Булл Зальцбург", сообщает Kicker.Минувший сезон игрок на правах аренды провел в "Майнце". в чемпионате Германии бразилец провел 18 матчей.