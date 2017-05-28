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Защитник леверкузенского "Байера" переходит в "Зальцбург"

Защитник леверкузенского "Байера" Андре Рамальо продолжит карьеру в "Ред Булл Зальцбург", сообщает Kicker.

Минувший сезон игрок на правах аренды провел в "Майнце". в чемпионате Германии бразилец провел 18 матчей.
Теги: Байер Ред Булл
Сегодня, 08:12
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