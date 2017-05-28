Опрос:

Новости партнеров

СМИ: первые переговоры "Зенита" с Манчини прошли успешно

Завершился первый раунд переговоров "Зенита" с бывшим главным тренером "Манчестер Сити" Роберто Манчини.

Как сообщает Сalciomercato, переговоры между сторонами прошли успешно.

Последним местом работы Манчини был "Интер", с которым он расстался в августе 2016 года.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 17:08
Напечатать
25
(1)
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Все эти Боаши, Луческу, Якины, Лаудрупы, Эмери, прошли именно этот путь. Получилось у Спалетти

Анатолич, у Спала получилось на багаже Дика. Именно Адвокат прививал российским игрокам, а костяк того Великолепного Зенита был именно российским, профессиональное отношение к работе и выстроил в результате команду.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Ну ты прям в точь точь

Не говоря о том, что у нас играют воспитанникИ в основе, так даже Зобнин к нам пришел никаким, а стал одним из лучших. А у вас даже Шатов, которого Гуус натаскивал - быстро в говно превратился, не говоря о Бухарове-Ансальди, или паре основных ЦЗ из европейской сборной, что стали Бруно Трешкиным и Обороны Нету


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№23 Написал: suvirinimas (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Бриг
Не меняет ли Зенит Луческу на Манчани..в смысле шило на мыло...Уж лучше Петржела пригласили...если ставку на иностранного тренера делают..Он бы и местные таланты раскрыл..

Твои местные таланты никто не раскроет, потому что их нет в принципе. Специалист.
Регистрация: 9.02.2014
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Не меняет ли Зенит Луческу на Манчани..в смысле шило на мыло...Уж лучше Петржела пригласили...если ставку на иностранного тренера делают..Он бы и местные таланты раскрыл..
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
Ну в данный момент вся страна угорает над питерским шапито который с самым большим бюджетом 2 год подряд остался без лч на обоссаном стадионе

Мало иметь самый большой бюджет, нужно его еще и тратить. А тратим мы в последние годы меньше, чем вы на ваших негров. Отсюда и результаты.

Ну давай посчитаем сколько потратили вы зимой и сколько мы joy

Джикия 2 ляма,Адриано бесплатно,Селихов 3 ляма,Самедов 3.5,у вас один Эрнани который на банке сидит 8 стоит
Регистрация: 13.05.2017
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Есть некие сомнения насчет него. Из несомненных достижений - чемпионства в Серии А и особенно в АПЛ. А вот в ЛЧ наш герой никогда не блистал. Хотя, быть может, на ближайшие годы успех в ЛЧ для Зенита и не актуален...

Тоже думаю, сомнительный вариант привыкший работать со звездами, а не с рос.разъепаями, аля-Боаш2. У таких товарищей мнение о нашем футболе пренебрежительное: вот я сейчас приду, и научу их играть в футбол. На деле получают по шапке и потом думают лишь об отступных. Все эти Боаши, Луческу, Якины, Лаудрупы, Эмери, прошли именно этот путь. Получилось у Спалетти, и только. Каррера не в счет, он не тренер, просто схватил удачу за хвост, про него будет ясно года через два, чего он стоит. А вот к остальным сомнительное отношение у нас другая среда, футбол, игроки, отношение к делу.
Если ему удастся создать в команде атмосферу европейского клуба, а это профессионализм, то должно получится. Ну и, трансферы многое играют.
Посмотрим, эйфории нет, у нас перед глазами есть пример верунов, не умеющих быть трезвыми, живущие лишь сиюминутными ситуациями, утверждающее их счастливое(и никак иначе) будущее.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:37) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
. А своих растить вы не научились, да и тренеров - нет и не было.

Ну ты прям в точь точь о Спартаке сказал.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:35) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Black Fox
А тратим мы в последние годы меньше

Потому что Папа приказал Газпрому - хватит сливать годовой бюджет РФС за сезон в это болото. А своих растить вы не научились, да и тренеров - нет и не было. Вот и сидите с куем в зубах и хоть и тратите по-прежнему больше всех, но теперь уже - на зарплаты тем, кого нахапали раньше, да на судей и плаксивого цыгана.
А ждет вас дорога дальняя в пердивный дом, там и сортир-арена с лысым полем никого не удивит


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 17:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Очередной выброс денег. С такими игроками ничего не получится.
Регистрация: 4.10.2010
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Ну в данный момент вся страна угорает над питерским шапито который с самым большим бюджетом 2 год подряд остался без лч на обоссаном стадионе

Мало иметь самый большой бюджет, нужно его еще и тратить. А тратим мы в последние годы меньше, чем вы на ваших негров. Отсюда и результаты.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Black Fox,
лис смотри. сейчас жопы из москвы поджарятся laughing

Фурсенко: «Зенит» будет агрессивно вести себя на рынке, состав нужно усиливать

наивный бомжовский юноша smile smile smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№14 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: Sidhe
Цитата: Meatloaf
Я - за!)))

За - все, кто любит цирк! smile
"И вот тогда мы похохочем"(с)


Над спартаком РОССИЯ смеется УЖЕ 15 ЛЕТ и надеюсь дальше будет весело.Так что НАД спартаком будем еще долго СМЕЯТЬСЯ!! sweat_smile joy

Ну в данный момент вся страна угорает над питерским шапито который с самым большим бюджетом 2 год подряд остался без лч на обоссаном стадионе joy
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: fd65
В помошники к румыну его...., хороший тандем получится...

"А в кибитке сейчас ужин... Макароны" laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Не знаю, как для болельщиков Зенита, а для меня это сомнительный вариант.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:24) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: Meatloaf
Я - за!)))

За - все, кто любит цирк! smile
"И вот тогда мы похохочем"(с)


Над спартаком РОССИЯ смеется УЖЕ 15 ЛЕТ и надеюсь дальше будет весело.Так что НАД спартаком будем еще долго СМЕЯТЬСЯ!! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В помошники к румыну его...., хороший тандем получится......))))
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Black Fox,
лис смотри. сейчас жопы из москвы поджарятся laughing

Фурсенко: «Зенит» будет агрессивно вести себя на рынке, состав нужно усиливать

Ну все, всем ппц, обосрались уже smile вы и зимой себя агрессивно вели,итог все видели какой worried joy
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
встречи с командой Манчини

А что, Манчини еще и команду привезет? Нырни в бачек и не отсвечивай - играть-то мы вновь будем с синитом, а не с командой!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Black Fox,
лис смотри. сейчас жопы из москвы поджарятся laughing

Фурсенко: «Зенит» будет агрессивно вести себя на рынке, состав нужно усиливать


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Meatloaf
Я - за!)))

За - все, кто любит цирк! smile
"И вот тогда мы похохочем"(с)


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Meatloaf
Я - за

Цитата: vlees1
ура

Ну, учитывая что обе встречи с командой Манчини Спартак продул...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ура blush
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Meatloaf (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я - за!)))
Регистрация: 3.07.2016
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есть некие сомнения насчет него. Из несомненных достижений - чемпионства в Серии А и особенно в АПЛ. А вот в ЛЧ наш герой никогда не блистал. Хотя, быть может, на ближайшие годы успех в ЛЧ для Зенита и не актуален...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ну хоть в перерывах матча веселее будет.... манчини с коко или джабой... в танце закружат....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.