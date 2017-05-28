СМИ: первые переговоры "Зенита" с Манчини прошли успешно

Завершился первый раунд переговоров "Зенита" с бывшим главным тренером "Манчестер Сити" Роберто Манчини.Как сообщает Сalciomercato, переговоры между сторонами прошли успешно.Последним местом работы Манчини был "Интер", с которым он расстался в августе 2016 года.