Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
02:33
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
"СКА-Хабаровск" по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу
"СКА-Хабаровск" в ответном стыковом матче по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу.
Чемпионат России
Переходные матчи
"Оренбург" - "СКА-Хабаровск" 0:0 (3:5 по пенальти)
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, (Шогенов, 88), Афонин, Георгиев, Попович, (Лобжанидзе, 59), Ойеволе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, (Астафьев, 76), Никифоров, (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано, (Кобялко, 88), Дедечко, Друзин.
Предупреждения: Димидко, 3, Дюриш, 31, Казанков, 43, Ойеволе, 77, Никифоров, 96, Афинин, 103, Малых, 110, Кобялко, 117
Чемпионат России
Переходные матчи
"Оренбург" - "СКА-Хабаровск" 0:0 (3:5 по пенальти)
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, (Шогенов, 88), Афонин, Георгиев, Попович, (Лобжанидзе, 59), Ойеволе.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, (Астафьев, 76), Никифоров, (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано, (Кобялко, 88), Дедечко, Друзин.
Предупреждения: Димидко, 3, Дюриш, 31, Казанков, 43, Ойеволе, 77, Никифоров, 96, Афинин, 103, Малых, 110, Кобялко, 117
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.