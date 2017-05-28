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"СКА-Хабаровск" по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" в ответном стыковом матче по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу.

Чемпионат России

Переходные матчи

"Оренбург" - "СКА-Хабаровск" 0:0 (3:5 по пенальти)

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, (Шогенов, 88), Афонин, Георгиев, Попович, (Лобжанидзе, 59), Ойеволе.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, (Астафьев, 76), Никифоров, (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано, (Кобялко, 88), Дедечко, Друзин.

Предупреждения: Димидко, 3, Дюриш, 31, Казанков, 43, Ойеволе, 77, Никифоров, 96, Афинин, 103, Малых, 110, Кобялко, 117
Теги: Оренбург СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:37
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№50 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
а о ска ты не подумал? вот кому придется жить в самолете

я написал для всех.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№49 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
а о ска ты не подумал? вот кому придется жить в самолете

А в ФНЛ будто по-другому они играют? Даже дальше приходилось мотаться - в Калининград. Должны были привыкнуть к этому. Другой вопрос - что вряд ли усилиться смогут нормально, мало кто из приличных футболистов и легов на это подпишется
Регистрация: 16.03.2010
№48 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: -Invader-
СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак» в 1/16 финала Кубка России

Енисей аналогично нагнул цска на кубок)

bowtie
Регистрация: 12.07.2014
№47 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
прощай бомжарская подстилка...
Регистрация: 8.03.2016
№46 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 17:57) #
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Теперь и в футболе своя сосиска появилась.
Регистрация: 2.05.2017
№45 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:57) #
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Цитата: golden Axe
Енисей аналогично нагнул цска на кубок)

Для Тихонова не привыкать eбать коней. В бытность игрока, он не вынимая чпокал коняшек, и как тренер в первой встрече с ними так же чпокнул.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№44 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
в Москве ПФК ЦСКА, в лице Президента клуба Евгения Гинера и футбольный клуб «СКА-Хабаровск», в лице Председателя попечительского совета Аркадия Мкртычева заключили договор о сотрудничестве.

эй так не честно rage rage
Регистрация: 13.05.2017
№43 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Colambous
.За год раздербанят бюджет края и прямиком во вторую лигу.

Если выиграют матчи на своем поле у большинства из-за разницы во времени, то могут задержаться не на один год. По себе знаю, как это несладко вылететь из Москвы днем и прилететь в Хабаровск тоже днем, когда +25 и 100% влажность. Тяжко там играть, очень тяжко. Всем командам будет не сладко там. А вот обратно из Хабаровска лететь и играть очень даже хорошо. Организм почему то реагирует нормально на обратную дорогу.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№42 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак» в 1/16 финала Кубка России

Енисей аналогично нагнул цска на кубок)
Регистрация: 1.02.2017
№41 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vlees1
щас сделают супер календарь что мы полетим туда как раз после игры в лч,уверен даже.

ещё и в декабре ))
Регистрация: 29.09.2011
№40 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: Skyline
а прикинь лететь с матча лч\ле из португалии в хабаровск. это лютый бздец.
простой перелт выматывает. а тут спортсмены..

Так пусть календарь составляют по-человечески,пусть все это учитывают.

у нас календарь и так через жопу. что придется играть по 3 игры в неделю...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№39 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
«СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак» в 1/16 финала Кубка России laughing
Регистрация: 12.05.2017
№38 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

а о ска ты не подумал? вот кому придется жить в самолете


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№37 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:54) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Именно из-за этого (тренера?)

а тренер ли он?скорее физрук
Регистрация: 1.02.2017
№36 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
а прикинь лететь с матча лч\ле из португалии в хабаровск. это лютый бздец.
простой перелт выматывает. а тут спортсмены..

Так пусть календарь составляют по-человечески,пусть все это учитывают.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№35 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если в пустые ворота с трёх метров не попадать(Парняков), то в РФПЛ делать нечего))
Регистрация: 1.06.2014
№34 Написал: следующий (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: golden Axe
Евдокимов негодуэ

Именно из-за этого (тренера?), Оренбург и вылетел.
Регистрация: 14.12.2012
№33 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
щас сделают супер календарь что мы полетим туда как раз после игры в лч,уверен даже.

зато у вас будет чем оправдывать свои проебы blush

Это плюс relaxed
Регистрация: 13.05.2017
№32 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: golden Axe
цска итак лишится очков с Енисеем

пищевик лишится 6 очков с Тосно, надеюсь не забыл
Цитата: golden Axe
как на КР они вас чпокнули))
Регистрация: 25.02.2016
№31 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Ну а СКА с выходом в премьерлигу!!!Чем больше в ней Армейцев,тем лучше футбол!!!

помню Владивостокский Луч 4:0 Цска раскатал,ничего хорошего из за перелета там никому не светит и никакая шестиконечная звезда вас не спасет smile
Регистрация: 1.02.2017
№30 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:50) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
а прикинь лететь с матча лч\ле из португалии в хабаровск. это лютый бздец.

Один раз в год? Потерпят. Они за это миллионы получают.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№29 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю хабаровчан! smile
Регистрация: 14.12.2016
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
щас сделают супер календарь что мы полетим туда как раз после игры в лч,уверен даже.

зато у вас будет чем оправдывать свои проебы blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

Ничего страшного при играх раз в неделю. Труднее будет самим хабаровчанам, но об этом никто не думает, почему-то.

а прикинь лететь с матча лч\ле из португалии в хабаровск. это лютый бздец.
простой перелт выматывает. а тут спортсмены..


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№26 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 17:49) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

Поплачь. Россия за Уралом не кончается.

+100500))). Им за Уралом интересно, когда #ИМИНТЕРЕСНО/ Еще Енисеюшку ждем...
Регистрация: 29.08.2010
№25 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

Спонсора солидного вряд ли найдут...За год раздербанят бюджет края и прямиком во вторую лигу.
Регистрация: 24.11.2016
№24 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:48) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

Поплачь. Россия за Уралом не кончается.
Регистрация: 12.02.2014
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете. жесть для всех клубов

Ничего страшного при играх раз в неделю. Труднее будет самим хабаровчанам, но об этом никто не думает, почему-то.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:47) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
почти сутки в самолете.

потерпят


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
щас сделают супер календарь что мы полетим туда как раз после игры в лч,уверен даже.
Регистрация: 13.05.2017
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