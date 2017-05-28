"СКА-Хабаровск" по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" в ответном стыковом матче по пенальти обыграл "Оренбург" и вышел в Премьер-лигу.Чемпионат РоссииПереходные матчи"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, (Шогенов, 88), Афонин, Георгиев, Попович, (Лобжанидзе, 59), Ойеволе."СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, (Астафьев, 76), Никифоров, (Купчин, 98), Казанков, Корян, Лескано, (Кобялко, 88), Дедечко, Друзин.Предупреждения: Димидко, 3, Дюриш, 31, Казанков, 43, Ойеволе, 77, Никифоров, 96, Афинин, 103, Малых, 110, Кобялко, 117