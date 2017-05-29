Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Лепехин: в работе Манчини многое будет зависеть от селекции

Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался относительно возможного назначения Роберто Манчини на пост главного тренера сине-бело-голубых.

"Многое зависит от селекции, и пишут, что она будет. И если она пройдет удачно, то результаты могут появиться очень быстро. Но у Манчини есть время уже сейчас как-то поправить дела в команде.

Есть еще немногим больше месяца до старта и чемпионата страны и Лиги Европы. Это не такой уж и маленький срок. Но, безусловно, выводы и оценки будут делаться в конце будущего сезона", - цитирует Лепехина "Газета.ru".
Теги: Лепехин Манчини Зенит
Сегодня, 13:55
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
сейчас купят условных "Халков" и "Ветселев" за большие деньги, с высокой з/пл....и тут многое от Дзюбы будет зависеть, если у новых игроков з/пл будет выше, то Дзюба играть в пол силы будет и так языком молоть на скамейке, что отставка тренеришки неизбежна....вообще Дзюба это "красно-белый троянский конь" smile , запущенный в стан врага для деморализации командного духа.
Регистрация: 17.05.2016
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Многое должно зависеть от Манчини, иначе зачем ему платить такие деньги?
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (3)

Зенит из огня попадет в пламя и далее похороны надежд.
Регистрация: 1.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.