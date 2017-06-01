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Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата

Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал назначение на пост главного тренера питерцев экс-наставника "Лацио", "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини, который сменил у руля команды на днях отправленного в отставку Мирчу Луческу.

- О назначении нового главного тренера:

Я смотрю на это положительно. В любом случае что-то было необходимо менять. "Зенит" два года кряду не попадает в Лигу чемпионов и, наверное, это уже не просто какая-то случайность, а показатель определённых проблем, и эту волну нужно было сбить. Приглашение нового тренера - часть плана по исправлению имеющихся проблем.

Следил за предыдущими этапами карьеры Манчини, знаю, что вместе с "Манчестер Сити" он становился чемпионом Англии, работал в топ-клубах. Помню его как футболиста. Безусловно, итальянские специалисты умеют налаживать работу команды в обороне. Надёжными и слаженными действиями в обороне мне и нравятся итальянские клубы. Они не всегда играют эффектно, но практически всегда надёжно, и это отличает их от других.

- О работе Луческу в "Зените":

Конечно, ему не удалось переформатировать команду на игру без ведущих футболистов. Клуб покинули лидеры, определявшие результат, и Луческу не удалось найти игроков, которые могли бы их заменить. По этой причине результат получился не тот, который ждут в "Зените".

- О предстоящем трансферном окне для "Зенита":

Жду каких-то трансферных операций. Не знаю, будет ли клуб настраиваться на приобретение звёздных футболистов, но провести работу над усилением состава обязательно нужно. При иных обстоятельствах и Манчини будет тяжело добиться более серьёзного результата. Мне кажется, "Зенит" в значительной степени нуждается в смене текущего состава. Не устану повторять, что сегодня в команде собраны качественные исполнители, но, к сожалению, не у всех есть необходимая мотивация и желание играть на результат. В этом, отчасти, и была проблема у Луческу. Теперь же задача Манчини - разобраться, кто из его новых подопечных хочет и будет давать результат, а кто будет просто пассажиром плыть по течению. Если итальянец разберётся - он сделает хорошую и крепкую команду.

"Зениту" всю центральную ось, как мне кажется, необходимо в срочном порядке укреплять. Именно из этой зоны мы потеряли ведущих футболистов, а заменить их не удалось. Вероятно, действующие игроки "Зенита", выступающие в центре поля, при Манчини проявят себя заметно лучше, я бы не стал этого исключать. Однако это ключевая позиция на поле, которая очень сильно влияет на результат.
Теги: Лепехин Манчини Зенит Луческу
Сегодня, 16:41
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№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:02) #
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Ну ,думаю, началось

Не даром акции Газпрома упали сегодня 2,22%
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Если Манчини с ними не сможет,то грош ему цена.со звездами многие могут,и в интересах и в Манчестере у него были крутые игроки.

так он только в командах денежных мешках за счет звезд и бешеных трат что то выигрывал,он типичный тепличный физрук
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:46) #
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А почему у каррера получилось,а у зенита только если будут дополнительные качественные усиления? Если Манчини с ними не сможет,то грош ему цена.со звездами многие могут,и в интересах и в Манчестере у него были крутые игроки.
Регистрация: 27.07.2016
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