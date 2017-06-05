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Александр Бухаров: подготовились основательно, тренеры привели всех в один тонус
Нападающий сборной России Александр Бухаров в преддверии игры с Венгрией прокомментировал подготовку национальной команды на сборе в Австрии.
"На сборе поработали мы плодотворно. И сам я чувствую, что прибавил, и, наверное, вся команда. Тренировались в одноразовом режиме, но успевали получить нагрузку и восстановиться.
Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже находились в хорошей форме. Кто-то играл больше, кто-то не играл, у многих были свои болячки. Тренеры привели всех в один тонус", - цитирует Бухарова официальный сайт УЕФА.
"На сборе поработали мы плодотворно. И сам я чувствую, что прибавил, и, наверное, вся команда. Тренировались в одноразовом режиме, но успевали получить нагрузку и восстановиться.
Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже находились в хорошей форме. Кто-то играл больше, кто-то не играл, у многих были свои болячки. Тренеры привели всех в один тонус", - цитирует Бухарова официальный сайт УЕФА.
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