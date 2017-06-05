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Константин Лепехин: Россия и Венгрия - команды примерно одного уровня

Ветеран "Зенита" Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча национальных сборных России и Венгрии.

"Сложно спрогнозировать результат контрольного матча сборных России и Венгрии. Мы не знаем, на каком подготовительном этапе находится дружина Станислава Черчесова.

От нашей команды можно ожидать любого результата, любого качества игры. И в любом случае не стоит делать каких-то оценок после сегодняшнего матча. Их сделает главный тренер.

Исходя из этого, не могу назвать итоговый счет матча. На мой взгляд, Россия и Венгрия — команды примерно одного уровня", - цитирует Лепехина "Газета.ru".
Теги: Сборная России Лепехин
Сегодня, 13:10
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