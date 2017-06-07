Форвард "Баварии" Томас Мюллер перенес операцию на руке, сообщает пресс-служба клуба.Хирургическое вмешательство было направлено на устранение повреждения большого пальца правой руки. Эта травма беспокоила 27-летнего форварда на протяжении сезона-2016/17.