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Томас Мюллер перенес операцию на руке

Форвард "Баварии" Томас Мюллер перенес операцию на руке, сообщает пресс-служба клуба.

Хирургическое вмешательство было направлено на устранение повреждения большого пальца правой руки. Эта травма беспокоила 27-летнего форварда на протяжении сезона-2016/17.
Теги: Мюллер Бавария
Сегодня, 04:31
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