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Даниэле де Росси планирует завершить международную карьеру после ЧМ-2018

Полузащитник "Ромы" Даниэле де Росси признался, что собирается завершить карьеру в сборной Италии после ЧМ-2018 в России.

"Через пару месяцев мне исполнится 34 года, и я уверен, что смогу стать важным игроком сборной на чемпионате мира – 2018.

Но если говорить о чемпионате Европы 2020 года, то там мне будет уже 37. Нужно быть реалистом. Думаю, чемпионат мира станет моим последним турниром в составе сборной Италии", - цитирует де Росси "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 10:16
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