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Дмитрий Комбаров: тренеры настраивают нас на победу на Кубке конфедераций
Тренеры сборной России настраивают футболистов на победу на Кубке конфедераций, заявил защитник национальной команды Дмитрий Комбаров.
"Стоит задача выиграть Кубок конфедераций. Невыполненная задача - это всегда плохо. Нас так и настраивают - только на победу. (Главный тренер Станислав) Черчесов вселяет в нас уверенность своим настроем и поведением", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Комбарову было высказано предложение, чтобы сборная перед домашним турниром была ближе к болельщикам, в частности, был приведен пример того, как тренировки национальной команды Бразилии перед чемпионатом мира 2014 года транслировались в прямом эфире.
"На мой взгляд, наши тренировки достаточно открытые. Было бы хорошо, чтобы быть ближе к болельщикам. Было бы интересно", - ответил Комбаров.
"Стоит задача выиграть Кубок конфедераций. Невыполненная задача - это всегда плохо. Нас так и настраивают - только на победу. (Главный тренер Станислав) Черчесов вселяет в нас уверенность своим настроем и поведением", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Комбарову было высказано предложение, чтобы сборная перед домашним турниром была ближе к болельщикам, в частности, был приведен пример того, как тренировки национальной команды Бразилии перед чемпионатом мира 2014 года транслировались в прямом эфире.
"На мой взгляд, наши тренировки достаточно открытые. Было бы хорошо, чтобы быть ближе к болельщикам. Было бы интересно", - ответил Комбаров.
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