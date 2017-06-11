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Роберт Левандовски: Польша сдала в концовке матча с Румынией, не знаю почему
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал итоги матча отборочного цикла ЧМ-2018, в котором Польша дома обыграла Румынию со счётом 3:1, а сам Левандовски оформил хет-трик.
"Лично я счастлив, но для меня более важно то, что важно для команды. Мы выиграли и сделали ещё один шаг к чемпионату мира в России. Дальше будет сложнее сохранять концентрацию. Это похоже на вождение машины: последние километры — самые сложные. Наиболее важно для нас теперь хорошо отыграть два матча в сентябре.
Всё зависит только от нас, а значит мы должны быть беспощадны. Чем раньше мы квалифицируемся, тем лучше. Особенно если посмотреть на последние 20 минут игры с Румынией, которые были далеко не блестящие. Румыния играла в оборонительный футбол. После третьего гола мы сдали, не знаю почему. Возможно, из-за усталости после долгого сезона. В любом случае подобное не должно случаться с командой, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА", — приводит слова Левандовского Goal.
"Лично я счастлив, но для меня более важно то, что важно для команды. Мы выиграли и сделали ещё один шаг к чемпионату мира в России. Дальше будет сложнее сохранять концентрацию. Это похоже на вождение машины: последние километры — самые сложные. Наиболее важно для нас теперь хорошо отыграть два матча в сентябре.
Всё зависит только от нас, а значит мы должны быть беспощадны. Чем раньше мы квалифицируемся, тем лучше. Особенно если посмотреть на последние 20 минут игры с Румынией, которые были далеко не блестящие. Румыния играла в оборонительный футбол. После третьего гола мы сдали, не знаю почему. Возможно, из-за усталости после долгого сезона. В любом случае подобное не должно случаться с командой, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА", — приводит слова Левандовского Goal.
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