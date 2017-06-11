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Серж Гнабри перешел из "Вердера" в "Баварию"

Полузащитник "Вердера" Серж Гнабри стал игроком "Баварии". 21-летний игрок подписал с мюнхенским клубом контракт сроком на три года, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Германии.

По информации Bild, сумма трансфера составила 8 млн евро.
Теги: Бавария Вердер
Сегодня, 21:01
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