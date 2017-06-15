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Игорь Колыванов: непочатый край работы, моя задача - вывести "Торпедо" в ФНЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

"Хочется финансовой стабильности, это нормально. Контакт мы подписали за полчаса, обсудили бюджет с руководством, поговорили с футболистами: кто-то уходит, кто-то нет - обычная практика.

Сейчас у нас в команде 19 футболистов. С 13 июня начали тренироваться - сыграем три товарищеских матча. Непочатый край работы.

Я пришёл в "Торпедо" с большими планами, и моя задача - вывести команду в ФНЛ. На данный момент есть хорошие ребята, главное - все хотят играть. Планомерно будем готовить футболистов к тому, что есть на данный момент.

Будем стремиться вернуть «Торпедо» в Премьер-Лигу. Нужно объединиться всем вместе и вернуть болельщиков на стадион", - передаёт слова Колыванова "Чемпионат".
Теги: Колыванов Торпедо
Сегодня, 13:58
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