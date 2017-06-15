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СМИ: Марсело Брозович отказал "Зениту"

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович ответил отказом на предложение "Зенита", передает Sky Sport Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что в 24-летнем хорватском игроке заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 15:41
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№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
неблагодарный в САМ Зенитт, который по мнению Фурсы и Мюллера, лучший в гейропе..

низззяяя.
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
Ну рефлекторное - бомжовская привычка ненужное подбирать

а зачем вы все подбираете?
Цитата: Арес
Кто еще не посылал в пешеэротический трип привокзальную бомжиху Зинку-"синеглазку", с фонарями под глазами?

за 92 года думаю вами дорожка проторена


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№20 Написал: Kostik (Сегодня, 16:34) #
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online

Завтра перейдет, зп дадут как в Китае,не свои не жалко
Регистрация: 20.03.2008
№19 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
а могло быть по другому? joy

Перед приходом Халка и Витселя ваши тоже больше всех хохотали! smirk
Регистрация: 12.08.2012
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:31) #
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online

Как он так жестко то, с родоначальниками и основателями игры ногами в мяч. Не прокатили, епть, пятнашки. О, а вот она - одна:

Цитата: zen-it
И нах.. не нужен!

Конечно, Вить, он нах не нужен - когда он вас туда послал.

Как Витя - разгадал секреты написания похабностей без черточек? Тряхни мозолистым умом - порадуй дядю.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а могло быть по другому? joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: FES (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ладно глумиться!
Нормальная ситуация....Кто-то приедет все равно. Не всем в Гейропе играть.

Миллер конечно загнул про самый популярный клуб. Наверно дальше Питера нигде не был.....
Ну а клуб живет своей жизнью. Ему надо отыгрываться за прошлый год.
Уверен что усилятся. Главное - здоровая конкуренция, а не кто-кого перекричит в коментах.
Зениту желаю только красивой игры. Не надо никаких упреков друг на друга.
Удачи в следующем сезоне. И пусть победит сильнейший, а не богатейший!
Регистрация: 18.04.2017
№15 Написал: Арес (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И нах.. не нужен!

А купить пытались именно поэтому stuck_out_tongue_closed_eyes Ну рефлекторное - бомжовская привычка ненужное подбирать stuck_out_tongue_closed_eyes В оригинале реплика звучит - "не очень-то и хотелось". Обычно говорится обиженной на весь свет гламурной КИСО stuck_out_tongue_closed_eyes


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Больше денег на Мурильо останется
Цитата: zen-it
zen-it

Витя,дефис-чтобы пропустили?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
И нах.. не нужен!
Регистрация: 5.04.2017
№12 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ожидаемо
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Сегодня праздник у свинят. Сегодня будут танцы. И щеки поросят горят...

Стоят бомжонки,
Задрав юбчонки,
Мошонки в руках теребят,
Потому что красно-белые парни
Чемпионство отдать не хотят.


Брозович отказал Зениту, потому что для балканца Зенит- недостаточно стильный клуб.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCD 1923
Гад какой- в самую популярную команду родоначальников футбола не хочет.,


Надо было на кучу бабла кинуть штаны с лампасами..... согласился бы сразу.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№9 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Гад какой- в самую популярную команду родоначальников футбола не хочет.,
Регистрация: 19.10.2008
№8 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Сегодня праздник у свинят. Сегодня будут танцы. И щеки поросят горят...

О РОДОНАЧАЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА, ОТКРЫЛИ РОТ,ХА-ХА
Регистрация: 8.05.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да кто бы сомневался
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 15:50) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А как же слова ГО МЮЛЛЕРА , О величии ,наверно не повлияло.
Регистрация: 8.05.2016
№5 Написал: Арес (Сегодня, 15:49) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кто еще не посылал в пешеэротический трип привокзальную бомжиху Зинку-"синеглазку", с фонарями под глазами? laughing


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:48) #
  • -1
  •  (15)

Сегодня праздник у свинят. Сегодня будут танцы. И щеки поросят горят...


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:47) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
на каждый подобный отказ, Сарсания берет молодого игрока из ФНЛ,так что ждите)
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (10)

одни отказы у Зени, тут и Манчини не поможет
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:45) #
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ищО один отказ за то из пердива, крыльев и терика все бегут за стрелку играть !!
Регистрация: 9.09.2016
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