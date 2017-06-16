Дэви Классен перешел в "Эвертон"

Полузащитник "Аякса" Дэви Классен стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с ливерпульцами контракт до лета 2022 года.