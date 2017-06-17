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Дмитрий Комбаров: за невыход из группы точно будет стыдно
Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением о желаемом результате на Кубке конфедераций.
"За невыход из группы точно будет стыдно. Самое главное, показать бойцовский характер, чтобы люди увидели - ты умираешь на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь - трудно предсказать, что будет завтра.
Последний раз чего-то стыдился, когда мы не показывали достойной игры в "Спартаке" в прошлом сезоне, и собственные болельщики на домашнем стадионе нас освистывали. Или когда мы показали "потрясающее" выступление на Евро. Тоже было очень стыдно, не хотелось ехать в отпуск и выходить из дома.
Чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций, нужно играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более лучшем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
"За невыход из группы точно будет стыдно. Самое главное, показать бойцовский характер, чтобы люди увидели - ты умираешь на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь - трудно предсказать, что будет завтра.
Последний раз чего-то стыдился, когда мы не показывали достойной игры в "Спартаке" в прошлом сезоне, и собственные болельщики на домашнем стадионе нас освистывали. Или когда мы показали "потрясающее" выступление на Евро. Тоже было очень стыдно, не хотелось ехать в отпуск и выходить из дома.
Чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций, нужно играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более лучшем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
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