Более 50 тысяч билетов продано на матч Россия - Новая Зеландия

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на первом матче Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия ожидается более 50 тысяч человек."Всего в продажу поступило порядка 58 тысяч билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет", – сказал Сорокин.