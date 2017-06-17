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Более 50 тысяч билетов продано на матч Россия - Новая Зеландия

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на первом матче Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия ожидается более 50 тысяч человек.

"Всего в продажу поступило порядка 58 тысяч билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет", – сказал Сорокин.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:45
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15
(1)
№15 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=vlees1]MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))[/quote]
соеднероссийская 35 была в том году.ща уже наверн 40[/quote]
чуть меньше, нор это до выплаты налогов: My Webpage


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Цитата: К.А.
Цитата: vlees1
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))

соеднероссийская 35 была в том году.ща уже наверн 40

Да какие 35 ты че)

спроси у олигарха,он подтвердит)


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: vlees1
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))

соеднероссийская 35 была в том году.ща уже наверн 40

Средняя зарплата в России — это когда 1 человек получает 2 миллиона, а 100 других по 8000р. Тогда в среднем они все получают по по 27 тысяч,учителя в регионах по 12-15 тысяч получают.
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: К.А.
не-не,мне стыдно свой доход озвучивать.неудобно после того как ты свой обнародовал smile ты главное не нервничай.я уже понял,что ты при доходе выше 120к в месяц не захотел потратить 5-10к только из-за того что номер московский увидел.не захотел Москву кормить.на этом и порешим.

Мне нас..рать, что ты там подумал, главное - не выдавай свои недалекие мысли за мои слова.

да выдохни ты уже,все всё поняли.не нервничай.нервные клетки не восстанавливаются.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: vlees1
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))

соеднероссийская 35 была в том году.ща уже наверн 40

Да какие 35 ты че)
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))

не много, но даже и половинный доход от этой цифры позволяет не употреблять просроченные продукты, как думают некоторые убогие "внутримкадыши".


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:01) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))

соеднероссийская 35 была в том году.ща уже наверн 40


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
не-не,мне стыдно свой доход озвучивать.неудобно после того как ты свой обнародовал smile ты главное не нервничай.я уже понял,что ты при доходе выше 120к в месяц не захотел потратить 5-10к только из-за того что номер московский увидел.не захотел Москву кормить.на этом и порешим.

Мне нас..рать, что ты там подумал, главное - не выдавай свои недалекие мысли за мои слова.


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
MSergio,
60 тысяч типа много для питера?))
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: К.А.
Цитата: MSergio
ты дебил?

судя по твоему комменту дебил ты.
Цитата: MSergio
у меня доход месячный в три раза выше среднероссийской з/п.

иди получше поищи,мож че посвежее найдешь,олигарх smile smile smile

озвучь свою, провинциальный покоритель столичных трущоб.
составь узбекам конкуренцию на рынке уличного клининга. smiley

не-не,мне стыдно свой доход озвучивать.неудобно после того как ты свой обнародовал smile ты главное не нервничай.я уже понял,что ты при доходе выше 120к в месяц не захотел потратить 5-10к только из-за того что номер московский увидел.не захотел Москву кормить.на этом и порешим.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: MSergio
ты дебил?

судя по твоему комменту дебил ты.
Цитата: MSergio
у меня доход месячный в три раза выше среднероссийской з/п.

иди получше поищи,мож че посвежее найдешь,олигарх smile smile smile

озвучь свою, провинциальный покоритель столичных трущоб.
составь узбекам конкуренцию на рынке уличного клининга. smiley


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
ты дебил?

судя по твоему комменту дебил ты.
Цитата: MSergio
у меня доход месячный в три раза выше среднероссийской з/п.

иди получше поищи,мож че посвежее найдешь,олигарх smile smile smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 16:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: MSergio
Хотел пойти сегодня на футбол, попытался заранее купить билеты - и охренел. scream
Стоимость - от 5 000 рублей! За что? И причем билеты в Питере не продают. Их можно купить только через интернет, через непонятные конторы с московскими[u][/u] номерами телефонов (!!!). laughing
Плюнул, купил пива и рыбу, буду смотреть дома. smirk
PS: бл... когда же вы там у себя, внутри МКАДа, нажретесь, уроды. rage
Еще и про газпром что-то воняют, крохоборы москвобадские. rage
Вот уж кого вся страна ненавидит. imp

пиво и рыбу ты в очередной раз нашел основательно просроченные.

ты дебил?
у меня доход месячный в три раза выше среднероссийской з/п.


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Хотел пойти сегодня на футбол, попытался заранее купить билеты - и охренел. scream
Стоимость - от 5 000 рублей! За что? И причем билеты в Питере не продают. Их можно купить только через интернет, через непонятные конторы с московскими[u][/u] номерами телефонов (!!!). laughing
Плюнул, купил пива и рыбу, буду смотреть дома. smirk
PS: бл... когда же вы там у себя, внутри МКАДа, нажретесь, уроды. rage
Еще и про газпром что-то воняют, крохоборы москвобадские. rage
Вот уж кого вся страна ненавидит. imp

пиво и рыбу ты в очередной раз нашел основательно просроченные.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотел пойти сегодня на футбол, попытался заранее купить билеты - и охренел. scream
Стоимость - от 5 000 рублей! За что? И причем билеты в Питере не продают. Их можно купить только через интернет, через непонятные конторы с московскими[u][/u] номерами телефонов (!!!). laughing
Плюнул, купил пива и рыбу, буду смотреть дома. smirk
PS: бл... когда же вы там у себя, внутри МКАДа, нажретесь, уроды. rage
Еще и про газпром что-то воняют, крохоборы москвобадские. rage
Вот уж кого вся страна ненавидит. imp


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
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