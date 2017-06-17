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Более 50 тысяч билетов продано на матч Россия - Новая Зеландия
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на первом матче Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия ожидается более 50 тысяч человек.
"Всего в продажу поступило порядка 58 тысяч билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет", – сказал Сорокин.
"Всего в продажу поступило порядка 58 тысяч билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет", – сказал Сорокин.
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