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СМИ: скауты "Арсенала" просмотрят Александра Головина в матче с Новой Зеландией

На матче открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия на стадионе "Санкт-Петербург" будут присутствовать скауты лондонского "Арсенала", передает "Спорт день за днем".

Сообщается, что специалисты прибыли в Санкт-Петербург, чтобы просмотреть в действии полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Кроме того, в Россию планировал приехать главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, однако он пока еще не решил какой именно матч ему стоит посетить.
Теги: Арсенал Головин
Сегодня, 15:55
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№9 Написал: Арес (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Общество Любителей Лыжной Смазки.

И клубнику не любят - говорят, она презервативами пахнет


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
они ж ОЛЛС

Общество Любителей Лыжной Смазки.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Арес (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
хрю хрю хрю

Я ж говорю - ПОДсвинки. ПОД нами, а мы - кабаняки!

Цитата: Пивовед
У вас неточный перевод.

Slut Ski- Б.ля.дская Лыжа.

Да, забыл, они ж ОЛЛС. А клуб полностью - цсКАЛ. Лыжников последняя. А по английски - цска(м) - csSCUM звучит. То есть центр спортивных отбросов laughing


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 16:48) #
  • -1
  •  (3)

хрю хрю хрю
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
Цитата: -Invader-
Да

А ты думаешь, зачем ШлюхаНебо из КВНа в пердив выдернули? Поржать! Его и природа-то родила, чтоб посмеяться, а он взял, да выжил... Теперь работает анальным кловуном. Без ансамбля! Один6ля!

У вас неточный перевод.

Slut Ski- Б.ля.дская Лыжа.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Арес (Сегодня, 16:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Да

А ты думаешь, зачем ШлюхаНебо из КВНа в пердив выдернули? Поржать! Его и природа-то родила, чтоб посмеяться, а он взял, да выжил... Теперь работает анальным кловуном. Без ансамбля! Один6ля!


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:34) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: Арес
Особенно кловунов

Да, ты всеобщий любимец, цирк много потерял, не приобретя такого талантливого клоВуна laughing

цирк и тобой прекрасно обходится.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Арес
Особенно кловунов

Да, ты всеобщий любимец, цирк много потерял, не приобретя такого талантливого клоВуна laughing
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Арес (Сегодня, 16:03) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Любят советский цирк за границей. Особенно кловунов


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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