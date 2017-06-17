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СМИ: скауты "Арсенала" просмотрят Александра Головина в матче с Новой Зеландией
На матче открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия на стадионе "Санкт-Петербург" будут присутствовать скауты лондонского "Арсенала", передает "Спорт день за днем".
Сообщается, что специалисты прибыли в Санкт-Петербург, чтобы просмотреть в действии полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.
Кроме того, в Россию планировал приехать главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, однако он пока еще не решил какой именно матч ему стоит посетить.
Сообщается, что специалисты прибыли в Санкт-Петербург, чтобы просмотреть в действии полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.
Кроме того, в Россию планировал приехать главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, однако он пока еще не решил какой именно матч ему стоит посетить.
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