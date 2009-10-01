Опрос:

Новости партнеров

Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"?

Журналист Corriere dello Sport Гвидо Д’Убальдо рассказал о том, что защитник "Ромы" Костас Манолас согласился перейти в "Зенит".

"Манчини хочет видеть его в "Зените", и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.

Теперь клубы должны договориться между собой", - сказал Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.
Теги: Манолас Рома Зенит Трансферы
Сегодня, 19:12
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вариант поручика Ржевского - девять из десяти пошлют в менжу (см.цыганский словарь,оставшийся от Луческу) ,а вот десятая , немного хромая , даст!


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:40) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
что с ним не так?все отказываются,а он соглашается.он на столько неполноценный и отчаявшийся,что готов даже на переход к бомжам?

5 млн евро в год,с нашими налогами это очень хороший для него вариант,видимо игроку важнее деньги чем карьера,но пока это все слухи.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:38) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
что с ним не так?все отказываются,а он соглашается.он на столько неполноценный и отчаявшийся,что готов даже на переход к бомжам?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: NoRotten (Сегодня, 19:38) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь в четыре руки шаверму в Уделаной готовить будут с Колодрыгиным... А, нет, в две - Жопорук уронит


--------------------
Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:24) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Челси предлогал за него 48 лямов,а зенит как обычно купит за 8 млн рублей)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (7)
online

Теперь клубы должны договориться между собой", - сказал Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.

источник из серии ОБС(одна бабка сказала)
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это у кого спрашивают?
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ditrih
хахахаха, на этом жёлтом сайте всех уже сосватали в Зенит)))))))))

Тут главное всех сосвать и завысить зп раза в два


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:13) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
хахахаха, на этом жёлтом сайте всех уже сосватали в Зенит)))))))))
Регистрация: 1.06.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.