Журналист Corriere dello Sport Гвидо Д’Убальдо рассказал о том, что защитник "Ромы" Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"."Манчини хочет видеть его в "Зените", и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.Теперь клубы должны договориться между собой", - сказал Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.