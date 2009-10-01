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Костас Манолас согласился перейти в "Зенит"?
Журналист Corriere dello Sport Гвидо Д’Убальдо рассказал о том, что защитник "Ромы" Костас Манолас согласился перейти в "Зенит".
"Манчини хочет видеть его в "Зените", и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.
Теперь клубы должны договориться между собой", - сказал Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.
"Манчини хочет видеть его в "Зените", и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.
Теперь клубы должны договориться между собой", - сказал Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.
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