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Леонид Федун: может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"?

Владелец "Спартака" Леонид Федун предположил, что санкции США в отношении ИФД "Капиталъ" могут быть связаны с тем, что в Вашингтоне не любят "красно-белых".

Напомним, министерство финансов США расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, включая "ИФД Капиталъ" и якобы принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште.

"Первая такая реакция - может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА", - цитирует Федуна "РИА Новости".
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 12:25
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(3)
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
+1 к карме от Путина


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да насрать на пендосов!
Регистрация: 2.08.2015
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 12:50) #
  • +5
  •  (7)
online

Арнольдыч 80 левел sweat_smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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