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Леонид Федун: может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"?
Владелец "Спартака" Леонид Федун предположил, что санкции США в отношении ИФД "Капиталъ" могут быть связаны с тем, что в Вашингтоне не любят "красно-белых".
Напомним, министерство финансов США расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, включая "ИФД Капиталъ" и якобы принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште.
"Первая такая реакция - может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА", - цитирует Федуна "РИА Новости".
Напомним, министерство финансов США расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, включая "ИФД Капиталъ" и якобы принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште.
"Первая такая реакция - может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА", - цитирует Федуна "РИА Новости".
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