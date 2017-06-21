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СМИ: британские болельщики планировали провокацию на матче Кубка конфедераций

20 июня в Казани правоохранители обнаружили у английских болельщиков целый арсенал средств, который они хотели применить для выявления недостатков системы безопасности на Кубке конфедераций–2017, сообщает "Лайф".

Четверо подозрительных граждан Великобритании было остановлено полицейскими около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники - 61 заряд. Позже выяснилось, что файеры они приобрели ранее в интернет-магазине. У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций - 2017 Германия - Чили, который должен состояться на "Казань Арене" 22 июня.

Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций - 2017. Якобы имеющиеся "проблемы с контролем на стадионах" должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника была изъята для исследования.
Сегодня, 12:51
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№9 Написал: pisto (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
пид*расы Её Величества
Регистрация: 15.03.2009
№8 Написал: Долго (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего, умней будут. в следующий раз обратятся в Болотное Лукоморье - и невиданные голубые звери их вместе с фаерами и камерами на стадик пронесут. И билет покупать не надо


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:52) #
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online

Долго,
Цитата: Долго
21.06.2017

Ты слишком долго на этом сайте чего-то. А все потому, что у тебя вместо головы то самое место, в котором разные притурки файеры проносят. Можешь предложить себя бритам, фунтов подымешь.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: Долго (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
и на достигнутом останавливаться они не желают.


Говорят, число проносимых бомжом фаеров коррелирует с тем, как давно он топит зп болото. Особо старые бомжешляпы свободно проносят пол-контейнера smile


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: Долго
Надо было у болотных проконсультироваться. как проносить. 61 заряд - тфу, неполная загрузка фаеропереноски для одного бомжа

Да у них вместо очка сумка бродяги.

и на достигнутом останавливаться они не желают.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Долго
Надо было у болотных проконсультироваться. как проносить. 61 заряд - тфу, неполная загрузка фаеропереноски для одного бомжа

Да у них вместо очка сумка бродяги.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Долго (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо было у болотных проконсультироваться. как проносить. 61 заряд - тфу, неполная загрузка фаеропереноски для одного бомжа joy


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
У нас хрен пронесешь, если только в очке))
Наши менты в этом смысле бывалые) Наивные бриты.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
лохи, даже не донесли))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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