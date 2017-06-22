Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Такума Асано продолжит карьеру в "Штутгарте"

Нападающий лондонского "Арсенала" Такума Асано продолжит карьеру в "Штутгарте", сообщает пресс-служба "канониров".

Клубы договорились о годичной аренде 22-летнего форварда.
Теги: Арсенал Штутгарт
Сегодня, 17:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.