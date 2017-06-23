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Вячеслав Колосков: разницы в мастерстве между игроками России и Мексики я не вижу

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, какие факторы помогут сборной России победить команду Мексики на Кубке конфедераций.

"Многое будет решать психология футболистов - выйдя на поле, надо понимать, что все 90 минут надо сражаться. И выдать максимум того, на что способен каждый наш футболист. А такой потенциал у команды есть.

И важна полная концентрация на протяжении всего матча. И, конечно, выбор состава на игру, что является прерогативой тренера. Чтобы выиграть, надо забивать, что должны обеспечивать выбранные игроки. И надо выбрать тактику, которая позволит игрокам реализовать те возможности, которые у них есть.

Разницы в мастерстве между игроками команд я не вижу. Такой, как между игроками сборных Португалии и России. Поэтому я смотрю на матч с оптимизмом. Все будет зависеть от настроя наших игроков, состава команды и выбранной тактики. Потому что с точки зрения физической готовности и самоотдачи к нашим игрокам никаких вопросов нет. А вот именно эти факторы и будут решающими", - передает слова Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 13:22
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№7 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile Колосков как Лопырева в футболе разбирается
Регистрация: 20.10.2011
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:15) #
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online

Завтра увидите во всей пролетарской красе господин Колосков. Хотя какая разница вам . Как протирали штаны в своих исполкомах, так и будете протирать за хорощие халявные бабки. Пока существует наша система в виде РФС, эта разница будет существовать всегда. Слуцкий как раз и пошел в АПЛ работать, чтобы понять эту разницу.Нужно чтобы пришли в руководство футбола молодые специалисты, а престарелые диназавры 20 века стали почетными зрителями на трибунах. Успехи в футболе у нас появится тогда, когда руководители спорта будут относиться у футболу как к игре, а не как к отрасли народного хозяйства под руководством вице-премьера.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:07) #
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Регистрация: 23.06.2017
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:20) #
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online

Разницы между Колосковым и Мудко никакой не видно. .Все болото.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ: РАЗНИЦЫ В МАСТЕРСТВЕ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РОССИИ И МЕКСИКИ Я НЕ ВИЖУ

Слепой что ли?
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ: РАЗНИЦЫ В МАСТЕРСТВЕ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РОССИИ И МЕКСИКИ Я НЕ ВИЖУ

это как Поклонская, которая фильм не видела, но осуждает.
Вот пройдет матч и мы увидим разницу. А так все болтовня, по словам наших специалистов перед матчем у нас всегда уровень наравне с противником типо Бельгии, и выше чем у всяких Словакии, Кореи, Уэльса...
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
да ну на фиг.Мексиканцы определенно сильнее наших.у них всегда была симпатичная,боевитая команда,сколько помню их по выступлениям на чм


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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