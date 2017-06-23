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Янник Феррейра-Карраско за 50 млн евро может перейти в "Баварию"

"Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Янником Феррейрой-Карраско, сообщает AS.

Мюнхенцы готовы заплатить за него 50 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

Напомним, что сумма отступных в контракте бельгийца составляет 100 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Теги: Карраско Атлетико Бавария Трансферы
Сегодня, 22:04
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