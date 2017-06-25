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Ренату Саншеш: я хочу остаться в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Ренату Саншеш заявил, что хочет продолжить карьеру в мюнхенском клубе в следующем сезоне.

"Бавария" - великий клуб. Не знаю, что произойдет в будущем, но я хочу остаться в команде. Если нет, то я не расстроюсь. Но мне хотелось бы остаться и добиться больших результатов. Если у меня будет больше игрового времени, то я буду увереннее себя чувствовать", - цитирует Саншеша O Jogo.
Теги: Саншеш Бавария
Сегодня, 12:03
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