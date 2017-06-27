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Кристиан Нобоа: сказал Черчесову, что хочу продлить контракт, но меня отправили в дубль
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вспомнил времена, когда находился в дубле московского "Динамо".
– Помните, как в какой-то момент руководство отправило вас в дубль?
– У меня заканчивался контракт. В разговоре с главным тренером Станиславом Черчесовым я прямо сказал: "Хочу его продлить и остаться здесь". Чуть позже спортивный директор Гурам Аджоев сказал мне вначале "да", но потом – "нет". Вернее, стали выдвигаться какие-то условия: надо изменить в контракте то-то и то-то. Я был не против, но попросил: хорошо, давайте что-то поменяем, однако подпишем новый договор сегодня, потому что завтра время будет потеряно.
– Что было дальше?
– В какой-то момент Черчесов сказал мне: у тебя нет нового контракта, ты идешь в молодежную команду. Я ответил, что не против, но напомнил – мое действующее соглашение рассчитано еще на три месяца. Сказал: "Думаете, я не хочу работать? Наоборот. Намерен по-прежнему выкладываться на все сто процентов. Без проблем".
Но мне ответили: лучше все-таки в дубль. Хорошо, в молодежку, так в молодежку. Никаких трудностей для меня не возникло и когда Игорь Денисов получил травму, а меня вызвали в главную команду. Пробыл там до конца сезона. Но когда матчи закончились, было удивительно услышать от руководства: почему ты раньше все время так не играл?
СЭ
– Помните, как в какой-то момент руководство отправило вас в дубль?
– У меня заканчивался контракт. В разговоре с главным тренером Станиславом Черчесовым я прямо сказал: "Хочу его продлить и остаться здесь". Чуть позже спортивный директор Гурам Аджоев сказал мне вначале "да", но потом – "нет". Вернее, стали выдвигаться какие-то условия: надо изменить в контракте то-то и то-то. Я был не против, но попросил: хорошо, давайте что-то поменяем, однако подпишем новый договор сегодня, потому что завтра время будет потеряно.
– Что было дальше?
– В какой-то момент Черчесов сказал мне: у тебя нет нового контракта, ты идешь в молодежную команду. Я ответил, что не против, но напомнил – мое действующее соглашение рассчитано еще на три месяца. Сказал: "Думаете, я не хочу работать? Наоборот. Намерен по-прежнему выкладываться на все сто процентов. Без проблем".
Но мне ответили: лучше все-таки в дубль. Хорошо, в молодежку, так в молодежку. Никаких трудностей для меня не возникло и когда Игорь Денисов получил травму, а меня вызвали в главную команду. Пробыл там до конца сезона. Но когда матчи закончились, было удивительно услышать от руководства: почему ты раньше все время так не играл?
СЭ
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