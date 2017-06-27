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Кристиан Нобоа: сказал Черчесову, что хочу продлить контракт, но меня отправили в дубль

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вспомнил времена, когда находился в дубле московского "Динамо".

– Помните, как в какой-то момент руководство отправило вас в дубль?

– У меня заканчивался контракт. В разговоре с главным тренером Станиславом Черчесовым я прямо сказал: "Хочу его продлить и остаться здесь". Чуть позже спортивный директор Гурам Аджоев сказал мне вначале "да", но потом – "нет". Вернее, стали выдвигаться какие-то условия: надо изменить в контракте то-то и то-то. Я был не против, но попросил: хорошо, давайте что-то поменяем, однако подпишем новый договор сегодня, потому что завтра время будет потеряно.

– Что было дальше?

– В какой-то момент Черчесов сказал мне: у тебя нет нового контракта, ты идешь в молодежную команду. Я ответил, что не против, но напомнил – мое действующее соглашение рассчитано еще на три месяца. Сказал: "Думаете, я не хочу работать? Наоборот. Намерен по-прежнему выкладываться на все сто процентов. Без проблем".

Но мне ответили: лучше все-таки в дубль. Хорошо, в молодежку, так в молодежку. Никаких трудностей для меня не возникло и когда Игорь Денисов получил травму, а меня вызвали в главную команду. Пробыл там до конца сезона. Но когда матчи закончились, было удивительно услышать от руководства: почему ты раньше все время так не играл?

СЭ
Теги: Нобоа Динамо
Сегодня, 12:49
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12
(3)
№12 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:41) #
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Регистрация: 27.06.2017
№11 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 27.06.2017
№10 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:01) #
  • +1
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Цитата: RedHeart
Я вооще не пойму за какие заслуги муДко поставил Черчесова рулить сборной? Вратарь был классный - как тренер посредственность.

А многих людей в России ставят на важные должности за какие-либо заслуги?
Регистрация: 7.05.2017
№9 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
RedHeart
больше удивляет за какие заслуги такую з/п получают, в районе 2 евролямов )
Регистрация: 26.07.2014
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RedHeart
Я вооще не пойму за какие заслуги муДко поставил Черчесова рулить сборной? Вратарь был классный - как тренер посредственность.

Потому что никто здравомыслящий не пойдет в эту клоаку. Стасик не такой.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 13:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
бомжам везде сложно
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 13:26) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я вооще не пойму за какие заслуги муДко поставил Черчесова рулить сборной? Вратарь был классный - как тренер посредственность.
Регистрация: 23.06.2017
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Нобоа тоже тролли лысого гандона.
мелки злопамятный уёбок этот стасик.

теперь почитай свои компенты и себя охарактеризуй.тока не скромничай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:09) #
  • +3
  •  (7)

Кстати неплохую сборную может собрать: Габулов, Джанаев, Оздоев, Дзагоев, Тигиев, Джикия, Шишкин,
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 12:58) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нобоа тоже тролли лысого гандона.
мелки злопамятный уёбок этот стасик.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:55) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ничерта нам не светит с этим усачем. Пусть наследника тренирует. Ни в атаке, ни на воротах не получается.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (7)

подтверждение тому, что у тренеришки понты важнее дела.
Регистрация: 25.02.2016
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