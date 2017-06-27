Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Бавария" может перехватить Леандро Паредеса у "Зенита"

"Бавария" вступила в борьбу за полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса, на которого также претендует "Зенит".

Чемпион бундеслиги отправил своих представителей Рим для переговоров по 22-летнему хавбеку, передает "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились с "волками" о трансфере Паредеса и его одноклубника – Костаса Маноласа.
Теги: Бавария Трансферы
Сегодня, 13:43
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 27.06.2017
№5 Написал: Meatloaf (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не будет в Зените никакого Паредеса, будут только Педерасы навроде Дзю и Коко
Регистрация: 3.07.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Манолас, Передас, а итоге Нобоа и прочий шлак...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
Регистрация: 27.06.2017
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неловко в России с такой фамилией)


--------------------
"бабки свиноухие всё вспоминаете как девками были, при этом тряся седыми свиногрудями и сыпля песком"-Strelok
Регистрация: 22.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.