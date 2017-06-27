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Александру Максим перешел в "Майнц"

Румынский полузащитник "Штутгарта" Александру Максим стал игроком "Майнца", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

26-летний Максим выступал за "Штутгарт" с 2013 года, провел за клуб 131 матч и забил 17 голов.
Теги: Штутгарт Майнц Трансферы
Вчера, 22:14
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