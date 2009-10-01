Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Федор Смолов отказался от перехода в "Зенит" и хотел бы перейти в другой клуб

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отказался от перехода в "Зенит", информирует "Чемпионат".

По информации источника, игрок хотел бы продолжить карьеру в другом клубе, поэтому намерен попросить владельца "Краснодара" Сергея Галицкого отпустить его. При этом отмечается, что предметный интерес к футболисту сборной России проявляет московский "Спартак".
Теги: Смолов Зенит Краснодар Трансферы
Сегодня, 11:47
Напечатать
18
(10)
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ajax101
ajax101 Москва

какорин такой же баран как и кеченов вечно перспективный!
Регистрация: 26.04.2017
№17 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Давай к нам, Федор!


А вместо кого?
Брать игрока сборной РФ на лавку - глупость.

Цитата: нетрал
Цитата: fd65
В отличии от Шлюбы и КоКо, у парня есть чувство собственного достоинства....

только холодный расчет .....ты думаешь он упал бы перед ромбиком на колени? наивняк! а Питер это не тот город ....здесь все гораздо сложнее ..и деревенским легче в москоу пристроится!


Так вот почему Кокорин никак не заиграет в Зените?
Регистрация: 14.04.2008
№16 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В Спартаке есть Зе Квинси и Адриано...)) не могу даже продположить чем он сильнее хотя бы одного из них.... пусть играет в Краснодаре. И вообще это денежный пиз..ц с нашими игроками очень настораживает....
Регистрация: 23.01.2012
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:13) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Давай к нам, Федор!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
ну и нормально ...хочешь ,что бы перед тобой лебезили иди в спартак ...а слава только в зените!


Малафеев?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№13 Написал: Батька (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (2)

а нужен он Спартаку ? я не пойму чем он лучше так намного уже имеющихся Зе и Адриано ?!
+ он индивидуалист и жадина все время бьет сам, пасы почти не дает ...
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 12:52) #
  • +4
  •  (6)

А где тут про Зенит?
Регистрация: 20.06.2008
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 12:52) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: fd65
В отличии от Шлюбы и КоКо, у парня есть чувство собственного достоинства....

только холодный расчет .....ты думаешь он упал бы перед ромбиком на колени? наивняк! а Питер это не тот город ....здесь все гораздо сложнее ..и деревенским легче в москоу пристроится!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: Батька (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: tfu
Смолов должен играть заграницей, как и Головин, только конкурируя с лучшими игроками и имея конкуренцию, а не паспорт наша сборная сможет на что-то претендовать

и новосельцев и полоз и ерохин и цалагов с кокориным и дзюбой тоже за границей должны играть !
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В отличии от Шлюбы и КоКо, у парня есть чувство собственного достоинства....
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (15)

Уже даже русские зеньке отказывают
Регистрация: 4.05.2014
№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а как же Нобель Арустамян?

я был бы рад посмотреть на его игру в зарубежном чемпионате.
Регистрация: 10.09.2012
№6 Написал: Калина (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
КИТАЙ
Регистрация: 2.12.2016
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 12:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Смолов должен играть заграницей, как и Головин, только конкурируя с лучшими игроками и имея конкуренцию, а не паспорт наша сборная сможет на что-то претендовать


Абсолютно верно. Головин пока в хорошей форме и кондициях должен валить в загранку испортят его здесь, так и Феде пока он в расцвете надо ставить целью закрепиться в хорошем европейском клубе.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Федя
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Gudvin Россия (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
SHIGA,
Ага,вы это ещеСелихову скажите)))За спартак 2 играя он точно превратиться в мегакипера)))
Регистрация: 18.01.2010
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов должен играть заграницей, как и Головин, только конкурируя с лучшими игроками и имея конкуренцию, а не паспорт наша сборная сможет на что-то претендовать


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:49) #
  • +6
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
правильный выбор!
smirk
независимо перейдет он в Спартак или нет.. Федору уважение.. он выбрал футбол


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.