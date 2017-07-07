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"Зенит" сообщил, что Мак в сезоне-2017/18 будет выступать за ПАОК

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак продолжит карьеру в Греции, сообщает пресс-служба питерского клуба. Руководство сине-бело-голубых достигло договорённости о переходе 26-летнего футболиста в ПАОК.

В греческой команде Роберт Мак будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18.
Теги: Зенит Мак
Сегодня, 19:35
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№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: К.А.
ну что ж. удачи ему.хорошо,что этот сезон проведет в нормальной команде.будем надеяться,что он найдет в себе силы забыть время,проведенное в зенытике и вспомнить что он футболист.

да ты почти смешнее Петросяна...

не переживай,хохленок.на твои лавры не претендую.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
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online

Цитата: К.А.
будем надеяться,что он найдет в себе силы

Все остальное опустим, а вот что он найдет силы, очень даже надеемся. Со следующего сезона, как понимаю, будут 8 легионеров. Сейчас у Зенита только 4 без вопросов в плане мастерства и отдачи: Нету, Кришито, Гарсиа, Джулиано. Условно можно присоединить Ивановича в качестве ЦЗ (но никак не вингера!!!). Два приобретения, еще один - Дриусси. В общем, ровно 8. Скорее всего, по окончании сезона Иванович и Нобоа - на выход. Так что, есть шанс, если есть желание и настырность.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
ну что ж. удачи ему.хорошо,что этот сезон проведет в нормальной команде.будем надеяться,что он найдет в себе силы забыть время,проведенное в зенытике и вспомнить что он футболист.

да ты почти смешнее Петросяна...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:48) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну что ж. удачи ему.хорошо,что этот сезон проведет в нормальной команде.будем надеяться,что он найдет в себе силы забыть время,проведенное в зенытике и вспомнить что он футболист.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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