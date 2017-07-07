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Кахор Муминов: в "Краснодаре" знают о желании Смолова

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, ведущей дела форварда "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова, прокомментировал информацию о возможном переходе 27-летнего игрока в другой клуб.

"Смолов готовится к сезону в составе "Краснодара", здесь он провёл два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать "Краснодар", они знают о его желании. В любом случае — Смолов будет уважать футбол и свой контракт", — заявил Муминов, сообщает "Чемпинат.com".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 22:08
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