"Спартак" проявляет интерес к камерунскому нападающему Бенжамену Муканджо

Нападающий "Лорьяна" и сборной Камеруна Бенжамен Муканджо заинтересовал московский "Спартак", информирует Le10 Sport.Также на Муканджо претендует английский "Бирмингем", но камерунец не изъявляет желания играть в Англии. Отмечается, что камерунца может привлечь тот факт, что красно-белые обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.