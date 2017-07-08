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"Спартак" проявляет интерес к камерунскому нападающему Бенжамену Муканджо

Нападающий "Лорьяна" и сборной Камеруна Бенжамен Муканджо заинтересовал московский "Спартак", информирует Le10 Sport.

Также на Муканджо претендует английский "Бирмингем", но камерунец не изъявляет желания играть в Англии. Отмечается, что камерунца может привлечь тот факт, что красно-белые обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 13:35
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17
(0)
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Meatloaf
guns111,
Цитата: guns111
Зенит аргентинский звездочек покупает, а спартак


Проходили уже это: Кавенаги, Родригес и другие... Мало кому из аргентинцев удалось заиграть в России... на ум лишь Домингес приходит.. Но у это у Бердыева было, там любое полено (типа Полоза и Ерохина) заиграет...

Гарай!!!!!
Регистрация: 5.04.2017
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:08) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это уровень Спартака...красночерно-белые
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 14:05) #
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  •  (1)
online

Цитата: grisha
Цитата: нетрал
лишний раз на ссать в душу кб не помешает!

Блин !!!!!!!!!!!!!!!
Так это была душа ????????????????
А я ссу и думаю, какое смешное копытце в грязной луже валяется , как у свиного выкидыша ((((

Но зато я её видел )))))))))))))))

joy
Регистрация: 26.04.2017
№14 Написал: grisha (Сегодня, 14:03) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
лишний раз на ссать в душу кб не помешает!

Блин !!!!!!!!!!!!!!!
Так это была душа ????????????????
А я ссу и думаю, какое смешное копытце в грязной луже валяется , как у свиного выкидыша ((((

Но зато я её видел )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: Meatloaf (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
guns111,
Цитата: guns111
Зенит аргентинский звездочек покупает, а спартак


Проходили уже это: Кавенаги, Родригес и другие... Мало кому из аргентинцев удалось заиграть в России... на ум лишь Домингес приходит.. Но у это у Бердыева было, там любое полено (типа Полоза и Ерохина) заиграет...
Регистрация: 3.07.2016
№12 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:59) #
  • -4
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online

Как обычно вопрос негров в Спартаке интересует в первую очередь пидерский биомусор.
Регистрация: 21.12.2016
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: lisenok
Какой интерес к Спартаку! Сколько бомжей сбежалось!

да лишний раз на ссать в душу кб не помешает!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:57) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: guns111
Зенит аргентинский звездочек покупает, а спартак черномазых. Кто это будет, борис?


аргентинцы тяжеловато привыкали к нашему чемпионату
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит аргентинский звездочек покупает, а спартак черномазых. Кто это будет, борис?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№8 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 13:55) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какой интерес к Спартаку! Сколько бомжей сбежалось!
Регистрация: 21.08.2012
№7 Написал: grisha (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
только негры только москваааа

Русский мужик бьёт в морду, если к нему проявляет интерес не женщина - а в Африке что спартак, что коза =- один хрен )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Опять Мукунка? пойдет ! для спартака !Главное что бы был черненьким! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хааха кто куда, а спартак все в африку
Регистрация: 21.06.2017
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
только негры только москваааа
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Очередной Мукунку?

Мукунку - хороший !
Девиз наркомдульки )
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередной Мукунку?
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (8)

в Англии играть надо, тогда в Спаме можно не напрягаясь рубить бабло


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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