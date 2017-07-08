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Владислав Радимов: на фото – я, Аленичев и багаж Аленичева

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов в инстаграме опубликовал совместную фотографию с тренерами "Енисея" Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым.

"ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото", – написал Радимов.

Владислав Радимов: на фото – я, Аленичев и багаж Аленичева
Теги: Радимов Аленичев Титов
Сегодня, 17:03
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13
(6)
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Вот только с трнерством неочень

у всех троих
точнее двоих (багаж не в счет)


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Багаж на фото это Радимов, остальные - Легенды!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
laughing с юмором у Влада всё в порядке

Вот только с трнерством неочень joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:07) #
  • +2
  •  (2)

Непоседа, Мякиш и Нетак.
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
laughing с юмором у Влада всё в порядке


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Шутки можно отпускать в адрес бывших Спартаковцев, но желаю им успехов на тренерской работе. Игроки были качественные, интересно что из них дальше получится. Обязательно схожу на игру с Енисеем.
Регистрация: 21.01.2016
№7 Написал: Роман Ходоров (Сегодня, 17:18) #
  • -7
  •  (7)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 8.07.2017
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:15) #
  • -11
  •  (11)
online

" ФНЛ стартует! На фото: я, мой багаж и маленькая собачонка." - написал бы Д. Аленичев.
Регистрация: 30.08.2008
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:11) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: К.А.
буланов ничо так пошутил.

да спустил в сортир титушку2!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:09) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
буланов ничо так пошутил.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
координатор

Нашли должность, на которой Влад может причинить минимум проблем))


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
координатор
Цитата: Black Fox
laughing


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Багаж Аленичева laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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