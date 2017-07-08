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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владислав Радимов: на фото – я, Аленичев и багаж Аленичева
Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов в инстаграме опубликовал совместную фотографию с тренерами "Енисея" Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым.
"ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото", – написал Радимов.
"ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото", – написал Радимов.
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