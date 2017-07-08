У 20-летнего футболиста "Аякса" возникли проблемы с сердцем во время матча (видео)

20-летний полузащитник "Аякса" Нури во время товарищеского матча с "Вердером" упал на газон и потерял сознание из-за проблем с сердцем.Около 15 минут ему оказывали помощь. После чего вертолет забрал его в больницу.Сейчас Нури находится в стабильном состоянии, которое контролируют врачи.