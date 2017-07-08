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У 20-летнего футболиста "Аякса" возникли проблемы с сердцем во время матча (видео)

20-летний полузащитник "Аякса" Нури во время товарищеского матча с "Вердером" упал на газон и потерял сознание из-за проблем с сердцем.

Около 15 минут ему оказывали помощь. После чего вертолет забрал его в больницу.

Сейчас Нури находится в стабильном состоянии, которое контролируют врачи.

Теги: Аякс
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
держись парень!
Регистрация: 27.08.2008
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