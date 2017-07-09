Полузащитник "Аякса" введен в искусственную кому

Полузащитник "Аякса" Абделхак Нури по решению врачей был введен в искусственную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, информирует официальный сайт клуба.Врачи находятся в поисках оптимального лечения для хавбека. Напомним, что Нури потерял сознание во время товарищеской игры против "Вердера".