Опрос:

Новости партнеров

Полузащитник "Аякса" введен в искусственную кому

Полузащитник "Аякса" Абделхак Нури по решению врачей был введен в искусственную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, информирует официальный сайт клуба.

Врачи находятся в поисках оптимального лечения для хавбека. Напомним, что Нури потерял сознание во время товарищеской игры против "Вердера".
Теги: Аякс
Сегодня, 00:32
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.