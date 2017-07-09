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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Талалаев: нам говорят: "Куда вы дёргаетесь? Судьи показали вам ваше место"
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев, выразивший возмущение судейством после поражения от "Оренбурга", рассказал о несправедливости и административном ресурсе в ФНЛ.
– Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем, – подчеркнул Талалаев. – ФК "Тамбов" – маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.
– А кто может?
– В прошлом сезоне "Динамо" здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с "Лучом" из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.
Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. "Тамбов" состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.
– Вы сказали, что в конце прошлого сезона также столкнулись с непонятным судейством…
– Да. Наверное, Хабаровск больше заслуживал попадания в "стыки". Но когда до твоей цели остается всего один шаг, а арбитр допускает такую ошибку, ставит пенальти в наши ворота, тогда и возникает это чувство обиды и досады… Ошибка судьи Анопы вообще перечеркивает год твоей работы!
Ведь футбольный мир достаточно замкнутый. Все любят говорить об игре, но как функционирует футбол – до конца не понимает никто!
– Поясните, пожалуйста?
– Вот во дворе люди спокойно играют в футбол, получают удовольствие. И как-то обходятся без арбитров. Так? А вот на профессиональном уровне судьи уже определяют исход поединков, срок дисквалификации игроков. Они книги пишут, лекции читают.
Я ничего не хочу сказать плохого про судейский корпус в целом. Так получается, что наша команда и судьи проводили сбор в одном и том же месте. И я сам видел, как много они работают! Постоянные тренировки, теория, практика.
И я бы, может быть, не так реагировал после матча с "Оренбургом", если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны.
Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого – порой начинают опускаться руки.
– Понимаете, что многого вам сделать не дадут?
– Я вам просто пример один приведу. Нам люди в футбольном сообществе уже говорят: "Да куда вы дергаетесь? Разве вам судьи в Хабаровске не показали, где ваше место? Не рыпайтесь!"
А знаете, почему мы не смогли пригласить в межсезонье пять качественных футболистов?
Они предпочли более элитные, финансово стабильные, интересные клубы с административным ресурсом. И приходится слышать такое объяснение: "Да кому вы нужны в премьер-лиге? Вам в прошлом году показали ваше место!" Вот это печально… Вот как дальше трудиться? Если уже у футболистов сложился стереотип, что арбитры могут определить, кто пойдет вперед, а кто – нет… При прочих равных игрок выбирает более солидные истории и административно-ресурсный клуб. А знаете, почему еще досадно?
Мы полностью переигрывали "Оренбург". Но потом арбитр все перевернул, назначил три штрафных в нашу сторону, а потом еще поставил пенальти. Эти три очка, поверьте мне, мы еще доберем. Я знаю свою команду. Мы сильные! Причем внутри, а не снаружи. Обыграть тот же "Оренбург" дома – для нас не проблема. Но вчера у меня двух игроков унесли с поля. Дорожкина и Трусевича.
– Ожидали подобного судейства от Турбина?
– Опытный судья, который работает непоследовательно. Я, например, знаю, как судит Федотов. Да, он может совершить ошибку, но он одинаково трактует те же единоборства. А вот у Турбина меняется все! Невозможно предсказать, какой уровень он задаст. Его судейство зависит от играющих команд. Вот это бесит больше всего!
До зимы заткнусь и буду заниматься чисто футболом. Но терпеть такое невозможно.
– Из этого состава команд ФНЛ, кто может использовать админресурс?
– Достаточно взглянуть на историю клубов. Возьмите прошлогодний турнир ФНЛ и проанализируйте, сколько ставилось гостевых пенальти и нарушений. Можно, наверное, выделить четыре-пять клубов, которые...
Ну, не может агрессия условной "Тюмени" так отличаться в гостях и дома. Они или играют в атаке агрессивно, или не играют. Дальше не лезу. Вот вам пример для анализа, - сказал Талалаев в интервью "СЭ".
– Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем, – подчеркнул Талалаев. – ФК "Тамбов" – маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.
– А кто может?
– В прошлом сезоне "Динамо" здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с "Лучом" из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.
Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. "Тамбов" состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.
– Вы сказали, что в конце прошлого сезона также столкнулись с непонятным судейством…
– Да. Наверное, Хабаровск больше заслуживал попадания в "стыки". Но когда до твоей цели остается всего один шаг, а арбитр допускает такую ошибку, ставит пенальти в наши ворота, тогда и возникает это чувство обиды и досады… Ошибка судьи Анопы вообще перечеркивает год твоей работы!
Ведь футбольный мир достаточно замкнутый. Все любят говорить об игре, но как функционирует футбол – до конца не понимает никто!
– Поясните, пожалуйста?
– Вот во дворе люди спокойно играют в футбол, получают удовольствие. И как-то обходятся без арбитров. Так? А вот на профессиональном уровне судьи уже определяют исход поединков, срок дисквалификации игроков. Они книги пишут, лекции читают.
Я ничего не хочу сказать плохого про судейский корпус в целом. Так получается, что наша команда и судьи проводили сбор в одном и том же месте. И я сам видел, как много они работают! Постоянные тренировки, теория, практика.
И я бы, может быть, не так реагировал после матча с "Оренбургом", если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны.
Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого – порой начинают опускаться руки.
– Понимаете, что многого вам сделать не дадут?
– Я вам просто пример один приведу. Нам люди в футбольном сообществе уже говорят: "Да куда вы дергаетесь? Разве вам судьи в Хабаровске не показали, где ваше место? Не рыпайтесь!"
А знаете, почему мы не смогли пригласить в межсезонье пять качественных футболистов?
Они предпочли более элитные, финансово стабильные, интересные клубы с административным ресурсом. И приходится слышать такое объяснение: "Да кому вы нужны в премьер-лиге? Вам в прошлом году показали ваше место!" Вот это печально… Вот как дальше трудиться? Если уже у футболистов сложился стереотип, что арбитры могут определить, кто пойдет вперед, а кто – нет… При прочих равных игрок выбирает более солидные истории и административно-ресурсный клуб. А знаете, почему еще досадно?
Мы полностью переигрывали "Оренбург". Но потом арбитр все перевернул, назначил три штрафных в нашу сторону, а потом еще поставил пенальти. Эти три очка, поверьте мне, мы еще доберем. Я знаю свою команду. Мы сильные! Причем внутри, а не снаружи. Обыграть тот же "Оренбург" дома – для нас не проблема. Но вчера у меня двух игроков унесли с поля. Дорожкина и Трусевича.
– Ожидали подобного судейства от Турбина?
– Опытный судья, который работает непоследовательно. Я, например, знаю, как судит Федотов. Да, он может совершить ошибку, но он одинаково трактует те же единоборства. А вот у Турбина меняется все! Невозможно предсказать, какой уровень он задаст. Его судейство зависит от играющих команд. Вот это бесит больше всего!
До зимы заткнусь и буду заниматься чисто футболом. Но терпеть такое невозможно.
– Из этого состава команд ФНЛ, кто может использовать админресурс?
– Достаточно взглянуть на историю клубов. Возьмите прошлогодний турнир ФНЛ и проанализируйте, сколько ставилось гостевых пенальти и нарушений. Можно, наверное, выделить четыре-пять клубов, которые...
Ну, не может агрессия условной "Тюмени" так отличаться в гостях и дома. Они или играют в атаке агрессивно, или не играют. Дальше не лезу. Вот вам пример для анализа, - сказал Талалаев в интервью "СЭ".
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