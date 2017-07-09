Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Талалаев: нам говорят: "Куда вы дёргаетесь? Судьи показали вам ваше место"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев, выразивший возмущение судейством после поражения от "Оренбурга", рассказал о несправедливости и административном ресурсе в ФНЛ.

– Здесь дело даже не в выпускании крыльев, а в тех принципах, которые мы проповедуем, – подчеркнул Талалаев. – ФК "Тамбов" – маленький клуб из маленького города. И у нас нет такого админресурса, как у некоторых. Например, мы не можем взять и перенести игру.

– А кто может?

– В прошлом сезоне "Динамо" здорово играло, никаких вопросов здесь быть не может. Но москвичи еще и обладали определенным админресурсом. Спокойно перенесли матч с "Лучом" из Владивостока в Москву. И дальше пошли по дистанции.

Мы же делаем ставку только на свои футбольные возможности на поле. Имею в виду командные и групповые взаимодействия. У нас нет звезд. "Тамбов" состоит из трудяг и работяг. Себя я, кстати, тоже к ним причисляю.

– Вы сказали, что в конце прошлого сезона также столкнулись с непонятным судейством…

– Да. Наверное, Хабаровск больше заслуживал попадания в "стыки". Но когда до твоей цели остается всего один шаг, а арбитр допускает такую ошибку, ставит пенальти в наши ворота, тогда и возникает это чувство обиды и досады… Ошибка судьи Анопы вообще перечеркивает год твоей работы!

Ведь футбольный мир достаточно замкнутый. Все любят говорить об игре, но как функционирует футбол – до конца не понимает никто!

– Поясните, пожалуйста?

– Вот во дворе люди спокойно играют в футбол, получают удовольствие. И как-то обходятся без арбитров. Так? А вот на профессиональном уровне судьи уже определяют исход поединков, срок дисквалификации игроков. Они книги пишут, лекции читают.

Я ничего не хочу сказать плохого про судейский корпус в целом. Так получается, что наша команда и судьи проводили сбор в одном и том же месте. И я сам видел, как много они работают! Постоянные тренировки, теория, практика.

И я бы, может быть, не так реагировал после матча с "Оренбургом", если бы нас судил молодой рефери, у которого нет еще достаточного опыта. Я еще пойму, если судья ошибается в обе стороны.

Но когда после прошлого сезона остается такой осадок, и все продолжается в начале этого – порой начинают опускаться руки.

– Понимаете, что многого вам сделать не дадут?

– Я вам просто пример один приведу. Нам люди в футбольном сообществе уже говорят: "Да куда вы дергаетесь? Разве вам судьи в Хабаровске не показали, где ваше место? Не рыпайтесь!"

А знаете, почему мы не смогли пригласить в межсезонье пять качественных футболистов?

Они предпочли более элитные, финансово стабильные, интересные клубы с административным ресурсом. И приходится слышать такое объяснение: "Да кому вы нужны в премьер-лиге? Вам в прошлом году показали ваше место!" Вот это печально… Вот как дальше трудиться? Если уже у футболистов сложился стереотип, что арбитры могут определить, кто пойдет вперед, а кто – нет… При прочих равных игрок выбирает более солидные истории и административно-ресурсный клуб. А знаете, почему еще досадно?

Мы полностью переигрывали "Оренбург". Но потом арбитр все перевернул, назначил три штрафных в нашу сторону, а потом еще поставил пенальти. Эти три очка, поверьте мне, мы еще доберем. Я знаю свою команду. Мы сильные! Причем внутри, а не снаружи. Обыграть тот же "Оренбург" дома – для нас не проблема. Но вчера у меня двух игроков унесли с поля. Дорожкина и Трусевича.

– Ожидали подобного судейства от Турбина?

– Опытный судья, который работает непоследовательно. Я, например, знаю, как судит Федотов. Да, он может совершить ошибку, но он одинаково трактует те же единоборства. А вот у Турбина меняется все! Невозможно предсказать, какой уровень он задаст. Его судейство зависит от играющих команд. Вот это бесит больше всего!

До зимы заткнусь и буду заниматься чисто футболом. Но терпеть такое невозможно.

– Из этого состава команд ФНЛ, кто может использовать админресурс?

– Достаточно взглянуть на историю клубов. Возьмите прошлогодний турнир ФНЛ и проанализируйте, сколько ставилось гостевых пенальти и нарушений. Можно, наверное, выделить четыре-пять клубов, которые...

Ну, не может агрессия условной "Тюмени" так отличаться в гостях и дома. Они или играют в атаке агрессивно, или не играют. Дальше не лезу. Вот вам пример для анализа, - сказал Талалаев в интервью "СЭ".
Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 20:05
Напечатать
15
(2)
№15 Написал: AnK. (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Талалай,выигрывай за явным и никто тебя не засудит. Не ной.
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ох уж это судейство...что там про пердив говорить,они и ПЛ чимпиёнов делают, тащат за хвосты и уши...продажные казёлы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: К.А.
да и админресурса как у зенытика нет.тч полноценно не постебаться.

про админресурс смени пластинку...негоже говорить про чужой админресурс болельщику команды, за которую болеет Мутко

ты думаешь мудко предал вас и решил за нас начать болеть?он же ваш,родной,запитерский,голубо
ватый.стал нормальным вдруг?не верю!


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
да и админресурса как у зенытика нет.тч полноценно не постебаться.

про админресурс смени пластинку...негоже говорить про чужой админресурс болельщику команды, за которую болеет Мутко


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
молодой еще...до Луческу ему плакать и плакать...

да и админресурса как у зенытика нет.тч полноценно не постебаться.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
до плаческу с зенытиком ему далеко.совсем далеко.

молодой еще...до Луческу ему плакать и плакать...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
очередная истеричка...

до плаческу с зенытиком ему далеко.совсем далеко.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он_вам_не_димон
Конечно, ноет, как ныли литвиненко, салье, холодов, политковская...

Да-да, всех этих евреев злой Пу убил, закопал и надпись написал. А теперь иди отсюда нах.уй, проститутка политическая.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 20:47) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eric Cantona
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
газовые могли и надавить, чтобы младшеньких вытащить из пердива..

на кого надавить чё ты несешь раз игру не видел

а талалаев вечно ноет

Конечно, ноет, как ныли литвиненко, салье, холодов, политковская...
Х** вам в ж***, - вы держитесь!:)
Регистрация: 18.06.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
очередная истеричка...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
газовые могли и надавить, чтобы младшеньких вытащить из пердива..

на кого надавить чё ты несешь раз игру не видел

а талалаев вечно ноет


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:28) #
  • -4
  •  (10)
online

газовые могли и надавить, чтобы младшеньких вытащить из пердива..

Цитата: molot327
ФИО и должность того, кто ему это сказал?


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: SVN (Сегодня, 20:14) #
  • -4
  •  (8)

Удачи вам Андрей Талалаев!и берегите нервы,хотя это практически невозможно в нашем болоте,где судьи творят что хотят!
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Андрей Талалаев: нам говорят: "Куда вы дёргаетесь? Судьи показали вам ваше место"

А можно узнать у уважаемого специалиста футбола Талалаева ФИО и должность того, кто ему это сказал?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
матч не смотрел, но на сайте от талалаева всегда все виноваты
уже сомнения - а адекватен ли он?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.