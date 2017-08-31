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"Спартак" подтвердил подписание контракта с Педро Рошей (фото)

"Спартак" подписал контракт с атакующим полузащитником "Гремио" Педро Рошей, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение рассчитано на четыре года. Бразильский полузащитник присоединится к красно-белым в понедельник.

Роша родился 1 октября 1994 года в городе Вила-Велья штата Эспириту-Санту. Окончил Академию "Атлетико Минейро", в 2011 году стал игроком клуба "Атлетико Ювентус", за который дебютировал в 2013 году. В 2014 году Роша перешел в "Гремио", которым руководил известный специалист Луис Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре против «Атлетико Минейро» сделал дубль.

Сейчас 22-летний футболист чаще выступает на позиции левого атакующего полузащитника, хотя имеет и опыт игры в роли центрального нападающего. Он является одним из лидеров клуба по количеству голевых передач.

Теги: Спартак Роша
Сегодня, 11:29
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№50 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лукас Бариос тоже в гремио и судя по трансферной цене котируется намного выше Роша, причем ему скоро 33.
Сомнительный трансфер федуна
Регистрация: 2.08.2009
№49 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KolpinoOnTour
Но я одного не понимаю,зачем делать покупки ради покупок??!!

Все предельно ясно - распил, отмывание денег.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№48 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=guns111][quote=Миша Лю
берцы]А, что есть сомнение? Здесь надо голову подключать : как они заработанные известно - всем, самое главное, что в настоящий момент они - частная собственность... Есть подозрение? ... Пишите в Следственный комитет ... Там вам помогут ...[/quote]
Ты дурачек, отправлю тебя туда же, в СК
.............................
.............................
............Тебе в Кащенко надо контуженный, ты, как обычно путаешь - Х, с воспалением лёгких...Давай, изрыгай и дальше...
Регистрация: 10.01.2014
№47 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: guns111
У федуна честнозаработанные. Такие вы ушлепки, однако.

Слушай, дурачина. Вот когда Миллер будет владельцем Зенита, а не Газпром, тогда и будем разговаривать. Ты понял? А пока Миллер свои наворованные тратит на себя, а не на Зенит. А на Зенит тратит госгомпания Газпром.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№46 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нет,всё понятно конечно,Спартак есть Спартак! Но я одного не понимаю,зачем делать покупки ради покупок??!! Это же тупость!!! Владельцы Гремио жёёёстко наварились! Впарили не забивающиго,темнокожего,ЛЕВОГ
О нападающего(с заявленной ценой по трансфермаркету 2 млн евро) ЗА 12 !!!!!!!!!!!! За 12 КАРЛ!!! Игрок,который стоит 2!!!! grimacing По поводу ЛЕВОГО нападающего, насколько я помню в команде свиней на этой позиции играет их лучший игрок! Усиление в чемпионате? Не думаю! Усиление к Лиге чемпионов (в последний день трансферного окна)? Полный провал!!! grimacing


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№45 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
А, что есть сомнение? Здесь надо голову подключать : как они заработанные известно - всем, самое главное, что в настоящий момент они - частная собственность... Есть подозрение? ... Пишите в Следственный комитет ... Там вам помогут ...

Ты дурачек, отправлю тебя туда же, в СК

Цитата: strekall
Нефть из недр России тоже его личная?

Из задницы бьет, писали же.
Цитата: ржд гуд
Луан еще волосы на ж..пе будет рвать, уразумев, от чего он имел глупость отказаться.

От чего же))))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№44 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Миша Люберцы
бабки - Федуна личные, а не воровские, как у болотных

У федуна честнозаработанные. Такие вы ушлепки, однако.

А, что есть сомнение? Здесь надо голову подключать : как они заработанные известно - всем, самое главное, что в настоящий момент они - частная собственность... Есть подозрение? ... Пишите в Следственный комитет ... Там вам помогут ...
Регистрация: 10.01.2014
№43 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Нефть из недр России тоже его личная?

Вот уж кто-кто, а вы бы молчали...
Регистрация: 11.06.2016
№42 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 13:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
бабки - Федуна личные

Нефть из недр России тоже его личная? laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№41 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что-то подсказывает, что Роша быстрее, чем Луан окажется в европейском топ-клубе. Луан еще волосы на ж..пе будет рвать, уразумев, от чего он имел глупость отказаться.
Регистрация: 30.11.2013
№40 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:07) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№39 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
бабки - Федуна личные, а не воровские, как у болотных

У федуна честнозаработанные. Такие вы ушлепки, однако.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№38 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:00) #
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Цитата: Лечащий Врач
Точно! Разве можно сравнить свинью и птицу по уровню интеллекта? Это то же,что и сравнить....кота(простите) и рыбу


Интеллект -ничто- полёт всё!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№37 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нам лично - на. рать, сколько он стоит { бабки - Федуна личные, а не воровские, как у болотных ] и как его зовут... Самое главное, теперь есть выбор, а то Мельгореху ставят , а это, за минусом один игрок ...Заиграет - хорошо, а нет Зе - поправится... Сегодня бы успеть, хоть кого - нибудь в ЦЗ прихватить, а то сзади - проходной двор...
Регистрация: 10.01.2014
№36 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:55) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
да еще с раздолбаным очком. stuck_out_tongue_winking_eye

Я ниже на это уже указывал,говоря о бакланах


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№35 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рубрика мнение читателя. О новичке наших "друзей", кратко, но емко.

Вот уж не думал, что от того, что спартак все же кого-то купит.. Станет еще смешнее. Знакомьтесь: Педро Роча. Больше не вынужденных потерь мяча, чем ключевых пасов+обводок и это В БРАЗИЛИИ. Данных по позициям ударов не нашел, но при реализации в районе 10% можно предположить, что он любитель долбануть и от угла штрафной . Оценка на whoscored- 6.71 (У Шатова в прошлом провальном сезоне- 6.94). И главное: 2 млн евро стоимости по трансфермаркту(а заплатили 12 млн.).

Если посмотреть нарезки (туда очень редко вставляют неудачные действия), то можно в них наблюдать кучу ударов в кипера и мимо ворот. То есть его удачных действий на несколько минут не хватает, туда даже нереализованные выходы один на один входят. Гремио потирает руки: они сохранили Луана (хотя и он- тот еще трансферный фейл), слив мертвого игрока ротации за огромные деньги. Ах, да, несмотря на мнимую универсальность, играет парень только слева. Стоит напоминать, что лучший игрок спартака играет там же?

Москва, почем звонят твои колокола?


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№34 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
monkey, welcom..

Чуть менее загорелый,чем халк


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№33 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: yuri
Бакланы - птицы.

Бакланы-тупые и наглые птицы,сродни бомжам.Вы теперь-бакланы

Да уж лучше быть бакланом, чем грязной, вонючей свиньей, да еще с раздолбаным очком. stuck_out_tongue_winking_eye


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№32 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
monkey, welcom...
Регистрация: 24.09.2013
№31 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Согласен.Но ваши парнокопытные животные, даже близко не находятся.

Точно! Разве можно сравнить свинью и птицу по уровню интеллекта? Это то же,что и сравнить....кота(простите) и рыбу


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№30 Написал: SVN (Сегодня, 12:52) #
  • -1
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online

Цитата: nedva
Ну уж теперь то можно от Мельгарехо избавиться?

не факт что он сильнее Мельгарехо. Центральный защитник хорошего уровня нужен.
Регистрация: 22.10.2016
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:49) #
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Цитата: Лечащий Врач
Бакланы-тупые и наглые птицы,сродни бомжам.Вы теперь-бакланы

Согласен.Но ваши парнокопытные животные, даже близко не находятся.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№28 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну уж теперь то можно от Мельгарехо избавиться?
Регистрация: 23.11.2009
№27 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:45) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Бакланы - птицы.

Бакланы-тупые и наглые птицы,сродни бомжам.Вы теперь-бакланы


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:43) #
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Цитата: Лечащий Врач
Почему бакланы все повёрнуты на этом?Город толерастов?

Бакланы - птицы.
Широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате.

Один дебил пошутил , все подхватили. С-Петербург находится там ,где умеренностью и тем более тропиками не пахнет даже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№25 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
все повёрнуты на этом?Город толерастов?

это тот язык, на котором вы лучше всего понимаете....
Регистрация: 24.04.2009
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
У нас Паредес и Ригони по 10 ке мультов стоят.......они хотя бы сборники Аргентины

не знаю за Ригони, а за Паредеса Газпром 30 евролямов выложил!
Регистрация: 23.03.2009
№23 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
У нас Паредес и Ригони по 10 ке мультов стоят.......они хотя бы сборники Аргентины! А тут 12 мультов за " авось заиграет".....

Можно ещё раз узнать скока Передас стоит?
Регистрация: 29.05.2017
№22 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
250 мулей только за карпинскую компанию в Спартаке

...откуда такая цифирь у тебя взялась не расскажешь? )) ...или хорошую шмаль уже вкурил с утра пораньше?! )))
Регистрация: 23.03.2009
№21 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
рваный свиной анус

Почему бакланы все повёрнуты на этом?Город толерастов?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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