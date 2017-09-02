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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Серхио Рамос: сегодня весь мир будет говорить о матче Испания - Италия
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал об ожиданиях накануне матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией.
"Это одно из самых красивых противостояний, которое вы только можете наблюдать в мировом футболе. Уверен, что сегодня весь мир будет говорить об этой игре", — цитирует Рамоса Ansa.
"Это одно из самых красивых противостояний, которое вы только можете наблюдать в мировом футболе. Уверен, что сегодня весь мир будет говорить об этой игре", — цитирует Рамоса Ansa.
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