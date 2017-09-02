Серхио Рамос: сегодня весь мир будет говорить о матче Испания - Италия

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал об ожиданиях накануне матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией."Это одно из самых красивых противостояний, которое вы только можете наблюдать в мировом футболе. Уверен, что сегодня весь мир будет говорить об этой игре", — цитирует Рамоса Ansa.