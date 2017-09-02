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Серхио Рамос: сегодня весь мир будет говорить о матче Испания - Италия

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассказал об ожиданиях накануне матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Италией.

"Это одно из самых красивых противостояний, которое вы только можете наблюдать в мировом футболе. Уверен, что сегодня весь мир будет говорить об этой игре", — цитирует Рамоса Ansa.
Теги: Рамос Сборная Италии Сборная Испании
Сегодня, 18:43
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№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Весь мир будет говорить о матче Россия-Динамо.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
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