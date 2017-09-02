Опрос:

Новости партнеров

Испания - Италия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Коке, Иско, Давид Сильва, Асенсио.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.
Теги: Сборная Испании Сборная Италии
Сегодня, 21:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.