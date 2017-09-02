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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Испания - Италия: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Коке, Иско, Давид Сильва, Асенсио.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Коке, Иско, Давид Сильва, Асенсио.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.
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