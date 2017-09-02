Матч с Италией стал для Иньесты 120-м за сборную Испании

Сегодня полузащитник Андрес Иньеста проводит свой 120-й матч за сборную Испании.По этому показателю хавбек занимает пятое место в истории "Красной фурии".33-летний футболист дебютировал в сборной в 2006 году.