Жерара Пике освистывают болельщики при каждом касании мяча

Защитника сборной Испании Жерара Пике в матче с Италией освистывают болельщики при каждом касании мяча.Встреча проходит на домашнем стадионе "Реала" - "Сантьяго Бернабеу".Пике, который выступает за "Барселону", не раз остро высказывался в прессе и социальных сетях про "Королевский клуб".