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Жерара Пике освистывают болельщики при каждом касании мяча

Защитника сборной Испании Жерара Пике в матче с Италией освистывают болельщики при каждом касании мяча.

Встреча проходит на домашнем стадионе "Реала" - "Сантьяго Бернабеу".

Пике, который выступает за "Барселону", не раз остро высказывался в прессе и социальных сетях про "Королевский клуб".
Теги: Пике Сборная Испании Сборная Италии
Сегодня, 23:09
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