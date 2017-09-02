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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барсы" или "Спартака"? (29)
Сборная Испании благодаря дублю Иско разгромила Италию
Сборная Испании на своем поле крупно обыграла Италию (3:0) в отборе чемпионата мира.
Чемпионат мира-2018
Группа G
Испания - Италия 3:0
Голы: Иско, 15, 42, Мората, 83
Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, (Мората, 78), Бускетс, Коке, Иско, (Вилья, 90+1), Давид Сильва, Асенсио, (Ньигес, 85).
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, (Эдер, 77), Инсинье, Белотти, (Бернардески, 77), Иммобиле, (Габбьядини, 87).
Предупреждения: Верратти, 7, Бонуччи, 14
Израиль - Македония 0:1
Голы: Пандев, 73
Израиль: Глазер, Давидзада, Цедек, Бен-Хаим, Биттон (Келтьенс, 71), Коэн, Кабаа, Меликсон, Захави, Бен-Хаим (Эйнбиндер, 53), Охана (Хемед, 46)
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Велковски, Барди, Спировски, Алиоски, Николов (Эльмас, 63), Пандев, Несторовски (Радески, 86)
Предупреждения: Барди, 77, Эльмас, 84
Чемпионат мира-2018
Группа G
Испания - Италия 3:0
Голы: Иско, 15, 42, Мората, 83
Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, (Мората, 78), Бускетс, Коке, Иско, (Вилья, 90+1), Давид Сильва, Асенсио, (Ньигес, 85).
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, (Эдер, 77), Инсинье, Белотти, (Бернардески, 77), Иммобиле, (Габбьядини, 87).
Предупреждения: Верратти, 7, Бонуччи, 14
Израиль - Македония 0:1
Голы: Пандев, 73
Израиль: Глазер, Давидзада, Цедек, Бен-Хаим, Биттон (Келтьенс, 71), Коэн, Кабаа, Меликсон, Захави, Бен-Хаим (Эйнбиндер, 53), Охана (Хемед, 46)
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Велковски, Барди, Спировски, Алиоски, Николов (Эльмас, 63), Пандев, Несторовски (Радески, 86)
Предупреждения: Барди, 77, Эльмас, 84
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