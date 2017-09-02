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Сборная Испании благодаря дублю Иско разгромила Италию

Сборная Испании на своем поле крупно обыграла Италию (3:0) в отборе чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа G

Испания - Италия 3:0

Голы: Иско, 15, 42, Мората, 83

Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, (Мората, 78), Бускетс, Коке, Иско, (Вилья, 90+1), Давид Сильва, Асенсио, (Ньигес, 85).

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, (Эдер, 77), Инсинье, Белотти, (Бернардески, 77), Иммобиле, (Габбьядини, 87).

Предупреждения: Верратти, 7, Бонуччи, 14

Израиль - Македония 0:1

Голы: Пандев, 73

Израиль: Глазер, Давидзада, Цедек, Бен-Хаим, Биттон (Келтьенс, 71), Коэн, Кабаа, Меликсон, Захави, Бен-Хаим (Эйнбиндер, 53), Охана (Хемед, 46)

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Велковски, Барди, Спировски, Алиоски, Николов (Эльмас, 63), Пандев, Несторовски (Радески, 86)

Предупреждения: Барди, 77, Эльмас, 84
Теги: Сборная Испании Сборная Италии
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