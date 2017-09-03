Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джампьеро Вентура: сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матчсе квалификации чемпионата мира.

"В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.

Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем", - цитирует Вентуру Football Italia.
Теги: Вентура Сборная Италии Сборная Испании
Сегодня, 01:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.