Джампьеро Вентура: сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матчсе квалификации чемпионата мира."В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем", - цитирует Вентуру Football Italia.