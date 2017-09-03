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Давиде Дзаппакоста вызван в сборную Италии

Новичок "Челси" защитник Давиде Дзаппакоста получил вызов в сборную Италии, сообщает пресс-служба федерации футбола Италии.

В национальной команде 25-летний игрок заменит защитника Леонардо Бонуччи, который пропустит матч квалификации ЧМ-2018 против Израиля из-за дисквалификации.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 16:18
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